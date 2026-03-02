¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda

La espera está por terminar y Taylor Swift se prepara para el que puede convertirse en el evento del año. Casi un año después de confirmar su compromiso con Travis Kelce, la cantante y el todavía jugador de los Kansas City Chiefs ya tendrían definida la fecha para celebrar la boda.

Fue en agosto de 2025 que la popular pareja confirmó por medio de redes sociales y desde entonces se ha especulado mucho sobre cuándo se realizará la celebración. Uno de los factores por los cuales había incertidumbre es que Kelce no ha definido todavía si seguirá jugando en la NFL para 2026.

¿Cuándo será la boda de Taylor Swift con Travis Kelce?

Pero mientras el ala cerrada medita si poner fin a su carrera como jugador profesional a los 36 años, a nivel personal ya se prepara para intercambiar votos con ganadora de múltiples premios Grammy. Según reportes de la prensa internacional, será el sábado 13 de junio que se lleve a cabo la celebración.

Travis Kelce realizó un gran gesto en su relación con Taylor Swift | INSTAGRAM: @killatrav

La fecha tendría un simbolismo especial, ya que Taylor ha elegido el número 13 como amuleto de la suerte y suele pintarlo en su mano para conciertos y presentaciones. En ese sentido, el día elegido es el único sábado 13 del año, lo que al parecer influyó en la elección de la pareja.

Ocean House, un recinto ubicado en Watch Hill, Rhode Island, ha sido señalado como el lugar elegido para realizar la fiesta y aunque circularon rumores de que Swift pagó a otra pareja para ocupar la sede en la fecha elegida, esta versión fue desmentida. De acuerdo con Glamour Magazine, el lugar no permite que se "compren" fechas que ya están apartadas.

Por otra parte, Page Six reportó que la pareja también está analizando otras posibles sedes en Tennesse para una segunda ceremonia. Otros rumores señalan que también está sobre la mesa la alternativa de que la fiesta se realice en una isla privada, lo que mantendría a los paparazzis alejados.

El festejo de Taylor Swift y Travis Kelce | AP

¿Desde cuándo son pareja Taylor Swift y Travis Kelce?

Los rumores del romance entre la cantante y el ala cerrada comenzaron a mediados de 2023, pero fue hasta septiembre del mismo año, cuando ella asistió por primera vez a un partido de los Chiefs en el Arrowhead, que se confirmó su relación. A partir de ese momento, fue común verla en los partidos de la NFL y acompañó a Kelce en la obtención de su tercer anillo de Super Bowl.

Para la Temporada 2024, Taylor siguió asistiendo a algunos partidos de la NFL, aunque lo intercaló con sus presentaciones del Eras Tour en Europa, en agosto de 2024, y en Estados Unidos y Canadá a finales de año. Finalmente, fue el 26 de agosto de 2025 que por medio de redes sociales la pareja anunció su compromiso.