Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA

Hace unos días, Djokovic llegó a California para participar en el Indian Wells, el primer Masters de la temporada. Sin embargo, no todo es entrenamiento y deporte, pues el máximo ganador de torneos de Grand Slam se dio tiempo de pasarla bien con otros balcánicos.

Novak Djokovic, máximo ganador en torneos de Grand Slam | MEXSPORT

¿Qué hicieron Djokovic y Doncic?

Novak tuvo tiempo para reunirse con deportistas serbios, asistir a un partido de Los Angeles Lakers, y ahora ha aparecido un vídeo en el que se le ve celebrando el 27 cumpleaños del internacional Luka Doncic.

Cabe destacar que Luka celebró su cumpleaños el último día de febrero, y no hay duda de que tanto ellos dos como el resto del grupo se lo pasaron en grande.

Doncic, en la duela de la NBA | AP

La élite del deporte serbio en Los Ángeles

El luchador de MMA Uros Medic, quien recientemente logró un éxito histórico al entrar en el top 15 de la categoría Wélter de la UFC, compartió una fotografía en redes sociales donde se le ve disfrutando de una selecta compañía.

Medic, conocido como 'El Doctor', cenó en Los Ángeles con el tenista más exitoso de todos los tiempos, Novak Djokovic, quien llegó a Estados Unidos para jugar el Masters de Indian Wells, y también con el capitán de la selección serbia de baloncesto, Bogdan Bogdanovic, actualmente en los Clippers, la franquicia de esta ciudad.

Por supuesto, en la cena también estuvieron presentes el mánager y excompañero de entrenamiento de Djokovic, Carlos Gómez-Herrera, así como sus amigos Mark Stilitano y Aleksandar Komatina.