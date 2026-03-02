Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA

Djokovic y Doncic | @NBAMEX
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 11:52 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tenista serbio festejó a lo grande al basquetbolista internacional esloveno

Hace unos días, Djokovic llegó a California para participar en el Indian Wells, el primer Masters de la temporada. Sin embargo, no todo es entrenamiento y deporte, pues el máximo ganador de torneos de Grand Slam se dio tiempo de pasarla bien con otros balcánicos.

Novak Djokovic, máximo ganador en torneos de Grand Slam | MEXSPORT

¿Qué hicieron Djokovic y Doncic?

Novak tuvo tiempo para reunirse con deportistas serbios, asistir a un partido de Los Angeles Lakers, y ahora ha aparecido un vídeo en el que se le ve celebrando el 27 cumpleaños del internacional Luka Doncic.

Cabe destacar que Luka celebró su cumpleaños el último día de febrero, y no hay duda de que tanto ellos dos como el resto del grupo se lo pasaron en grande.

Doncic, en la duela de la NBA | AP

La élite del deporte serbio en Los Ángeles

El luchador de MMA Uros Medic, quien recientemente logró un éxito histórico al entrar en el top 15 de la categoría Wélter de la UFC, compartió una fotografía en redes sociales donde se le ve disfrutando de una selecta compañía.

Medic, conocido como 'El Doctor', cenó en Los Ángeles con el tenista más exitoso de todos los tiempos, Novak Djokovic, quien llegó a Estados Unidos para jugar el Masters de Indian Wells, y también con el capitán de la selección serbia de baloncesto, Bogdan Bogdanovic, actualmente en los Clippers, la franquicia de esta ciudad.

Por supuesto, en la cena también estuvieron presentes el mánager y excompañero de entrenamiento de Djokovic, Carlos Gómez-Herrera, así como sus amigos Mark Stilitano y Aleksandar Komatina.

Por cierto, unos días antes de este evento, Medic se jactó de haber estado en compañía de dos leyendas del baloncesto serbio: Predrag Stojakovic y Vlade Divac, quienes formaron una famosa dupla en los Sacramento Kings a principios del siglo XXI.

Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista