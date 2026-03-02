Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026

Jornada doble de la Liga MX | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 12:54 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Copa del Rey, Premier League, Liga MX y más... ¡entérate de todo lo que vivirás en el deporte!

Liga MX, Copa del Rey, Premier League, NBA, FA Cup y Copa Libertadores. Este martes 3 de marzo está cargado de actividad deportiva y aquí te dejamos los detalles para que no te pierdas ni una sola acción.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Jornada de media semana en Liga MX

El Clausura 2026 en la Liga MX continúa y a partir de este martes se jornada de media semana. Para hoy, cuatro partidos bastante interesantes con los que se comienza a definir quienes entrarán a la Liguilla del futbol mexicano.

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna | IMAGO7

Santos Laguna recibe a Cruz Azul, el líder general de la competencia que viene de vencer 2-0 a Rayados, en un duelo que pinta para ser de trámite para La Máquina debido al mal momento que viven Los Guerreros.

Los Tuzos enfrentan a los Rayos del Necaxa: el conjunto hidalguense sigue buscando puestos de clasificación de la mano de Esteban Solari, quien tiene a los de Pachuca con 14 puntos y en el quinto lugar. Necaxa se encuentra hasta el puesto 12 general y ya comienza a preocuparse de cara a Liguilla.

Los Tuzos juegan como locales en la Fecha 9 | MexSport

Continúa 'la gira del adiós' para Mazatlán; el equipo sinaloense apunta a cumplir su último torneo de Liga MX y ahora visita a Atlético de San Luis, que se encuentra en posición 14 de la tabla general.

Mazatlán FC I IMAGO7

Pumas enfrenta al actual Campeón del futbol mexicano, el Toluca. Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Deporte en otras latitudes

NBA tendrá duelos de grandes expectativas: Miami Heat vs Brooklyn Nets y LA Lakers vs New Orelans. Fecha cargada de acción en la duela durante este martes

Sigue en vivo y en directo la FA Cup con la cuarta ronda del campeonato y no te pierdas el encuentro entre Port Vale y Bristol City

El Barcelona SC disputa la cuarta ronda del torneo Copa Libertadores ante Botafogo, duelo imperdible por la supremacía de Sudamérica.

Choque de titanes: Barcelona, por la remontada

El duelo más interesante a nivel internacional será protagonizado por el Barcelona y Atlético de Madrid. Los Colchoneros llegan con ventaja en la Semifinal de la Copa del Rey, con el marcador 4-0 a su favor. Sin embargo, los culés son capaces de remontar y meterse a una Final más.

Lamine Yamal festeja gol en el Camp Nou | AP
Últimos videos
Lo Último
16:47 Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
16:38 VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
16:23 Houston Texans adquieren al corredor David Montgomery vía canje
16:05 ¿Empieza la crisis? Real Madrid cae en casa ante Getafe y se aleja nuevamente de Barcelona
15:57 ¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
15:53 ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
15:42 F1 2026: Charles Leclerc y otros pilotos que están obligados a volverse candidatos al título
15:34 Marca roja en el cuello de Trump genera dudas sobre su salud y desata especulaciones en redes
15:25 Selección Mexicana Femenil golea a Santa Lucía y se pone en la cima de su grupo rumbo al Mundial 2027
14:58 Barras del futbol mexicano se unen para enfrentar a la FMF y volver a estadios en son de Paz
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
Futbol
02/03/2026
Eduardo Coudet dirigió su última práctica en Alavés y está a un paso de ser el nuevo DT de River
VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
Contra
02/03/2026
VIDEO: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en UFC México y se vuelve viral
David Montgomery dejará a los Lions para jugar en Houston | AP
NFL
02/03/2026
Houston Texans adquieren al corredor David Montgomery vía canje
Martín Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP
Futbol
02/03/2026
¿Empieza la crisis? Real Madrid cae en casa ante Getafe y se aleja nuevamente de Barcelona
¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
Contra
02/03/2026
¿Shakira tiene un romance con Lucien Laviscount? La verdad detrás de las fotos virales
¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Futbol
02/03/2026
¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país