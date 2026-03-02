Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Jornada de media semana en Liga MX

El Clausura 2026 en la Liga MX continúa y a partir de este martes se jornada de media semana. Para hoy, cuatro partidos bastante interesantes con los que se comienza a definir quienes entrarán a la Liguilla del futbol mexicano.

Lucca Vuoso debutó con Santos Laguna | IMAGO7

Santos Laguna recibe a Cruz Azul, el líder general de la competencia que viene de vencer 2-0 a Rayados, en un duelo que pinta para ser de trámite para La Máquina debido al mal momento que viven Los Guerreros.

Los Tuzos enfrentan a los Rayos del Necaxa: el conjunto hidalguense sigue buscando puestos de clasificación de la mano de Esteban Solari, quien tiene a los de Pachuca con 14 puntos y en el quinto lugar. Necaxa se encuentra hasta el puesto 12 general y ya comienza a preocuparse de cara a Liguilla.

Los Tuzos juegan como locales en la Fecha 9 | MexSport

Continúa 'la gira del adiós' para Mazatlán; el equipo sinaloense apunta a cumplir su último torneo de Liga MX y ahora visita a Atlético de San Luis, que se encuentra en posición 14 de la tabla general.

Mazatlán FC I IMAGO7

Pumas enfrenta al actual Campeón del futbol mexicano, el Toluca. Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Deporte en otras latitudes

NBA tendrá duelos de grandes expectativas: Miami Heat vs Brooklyn Nets y LA Lakers vs New Orelans. Fecha cargada de acción en la duela durante este martes

Sigue en vivo y en directo la FA Cup con la cuarta ronda del campeonato y no te pierdas el encuentro entre Port Vale y Bristol City

El Barcelona SC disputa la cuarta ronda del torneo Copa Libertadores ante Botafogo, duelo imperdible por la supremacía de Sudamérica.

Choque de titanes: Barcelona, por la remontada

El duelo más interesante a nivel internacional será protagonizado por el Barcelona y Atlético de Madrid. Los Colchoneros llegan con ventaja en la Semifinal de la Copa del Rey, con el marcador 4-0 a su favor. Sin embargo, los culés son capaces de remontar y meterse a una Final más.