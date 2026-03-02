Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Voltea bandera! Helmut Marko ve a Mercedes como favorito para el Gran Premio de Australia

Helmut Marko y Checo Pérez | MEXSPORT
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 13:48 - 02 marzo 2026
El exasesor de Red Bull dio sus predicciones para el arranque de la temporada 2026

Mercedes es el favorito para el Gran Premio de Australia este fin de semana, según el exasesor de Red Bull, Helmut Marko. El polémico jerarca de la Fórmula 1 se retiró al final de la temporada pasada, pero admitió que sigue de cerca el deporte.

¿Qué dijo Helmut Marko?

"En los test, Mercedes rodó con más combustible a bordo y no atacó con todas las capacidades de su sistema de propulsión. En mi opinión, Mercedes está por delante de Ferrari, luego McLaren y finalmente Red Bull Racing cierra el Top 4", lanzó el austriaco, a pocos días del inicio de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

"Los equipos de cabeza son inalcanzables para los demás, y para los pilotos de la mitad de la parrilla será muy difícil aspirar a un puesto entre los cinco primeros al final, teniendo en cuenta que los cuatro primeros equipos meterán ocho coches en el top 10, y estos ocho coches serán mucho más rápidos que los demás", añadió.

Marko, quien sostuvo un choque con Christian Horner el último año al frente de Red bull, admitió que le sorprendió el rendimiento del sistema de propulsión de su excasa.

Me sorprendió la fiabilidad del motor de Red Bull, esto es sin duda una buena base para el inicio de la temporada
