¡Voltea bandera! Helmut Marko ve a Mercedes como favorito para el Gran Premio de Australia

Mercedes es el favorito para el Gran Premio de Australia este fin de semana, según el exasesor de Red Bull, Helmut Marko. El polémico jerarca de la Fórmula 1 se retiró al final de la temporada pasada, pero admitió que sigue de cerca el deporte.

Helmut Marko y Max Verstappen | AP

¿Qué dijo Helmut Marko?

"En los test, Mercedes rodó con más combustible a bordo y no atacó con todas las capacidades de su sistema de propulsión. En mi opinión, Mercedes está por delante de Ferrari, luego McLaren y finalmente Red Bull Racing cierra el Top 4", lanzó el austriaco, a pocos días del inicio de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

"Los equipos de cabeza son inalcanzables para los demás, y para los pilotos de la mitad de la parrilla será muy difícil aspirar a un puesto entre los cinco primeros al final, teniendo en cuenta que los cuatro primeros equipos meterán ocho coches en el top 10, y estos ocho coches serán mucho más rápidos que los demás", añadió.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP

Marko, quien sostuvo un choque con Christian Horner el último año al frente de Red bull, admitió que le sorprendió el rendimiento del sistema de propulsión de su excasa.