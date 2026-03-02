Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Se bajan de Australia? Aston Martin sigue con problemas de fiabilidad previo al inicio de la F1 2026

Fernando Alonso con Aston Martin durante la pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:29 - 02 marzo 2026
El equipo de Lawrence Stroll ha presentado muchos problemas de cara al inicio de una nueva era en la categoría

La 33 se ve más lejana que nunca. Con su registro parado en 32 victorias desde hace 13 años, el tiempo de Fernando Alonso en la Fórmula 1 está cada vez más cerca de llegar a su fin. Sin embargo, el asturiano no se quiere ir con un mal sabor de boca y quiere despedirse en un nivel competitivo alto, algo que por ahora parece complicado.

A menos de una semana de que inicie la Temporada 2026 con el Gran Premio de Australia, todavía hay muchas dudas por resolver en Aston Martin, una de las escuderías que más sufrió en la pretemporada. Los de Silverstone fueron de los equipos que menos vueltas dieron y de los que peor ritmo mostraron, por lo que parece que podrían retirarse en Melbourne.

Fernando Alonso durante la pretemporada en Bahréin | AP
¿Por qué Aston Martin se retiraría en Australia?

El AMR26 fue un auto que generó altas expectativas al ser el primero diseñado de cero por Adrian Newey y con Honda como nuevo proveedor de unidades de potencia. No obstante, precisamente son las dificultades con los motores del fabricante japonés que el equipo de Silverstone se ha topado con una dificultad tras otras.

En el shakedown de Barcelona, Aston Martin llegó a mitad de semana y por ende tuvo menos días para salir a pista en comparación con los otros equipos. Mientras que en Bahréin, Lance Stroll destacó lo lento que eran en comparación con otros equipos, con un déficit de hasta cuatro segundos.

En ese contexto, Motorsport Italia reportó que el equipo de Lawrence Stroll analiza la posibilidad de retirarse de la carrera en Melbourne. Según los informes, los de Silverstone están pensando salir al Circuito de Albert Park para la vuelta de formación y completar los giros mínimos necesarios antes de retirar los dos autos de forma intencional.

Adrian Newey se unió a Aston Martin tras dejar Red Bull | X: @AstonMartinF1
Lo anterior porque, debido a los problemas de fiabilidad y la falta de repuestos, no quieren cargar a los motores de "kilómetros innecesarios" que pueda provocar una rotura o falla en la unidad de potencia. Sin embargo, si no compite, Aston Martin puede recibir varias sanciones, por lo cual la alternativa es retirar los dos autos después de algunas vueltas.

El detalle está en qué, antes de pensar en la carrera, Stroll y Alonso tendrán que hacer una gran clasificación y no porque deban estar entre el Top 10, pero porque deben ser lo suficientemente rápidos para que se les permita competir. Si los tiempos de vuelta del canadiense y el asturiano en la qualy superan en más del 107 por ciento de la vuelta más rápida, entonces ni siquiera podrán participar en la carrera.

Aston Martin busca soluciones

Por ahora, la escudería de Silverstone no ha dado declaraciones ni ha salido a desmentir los rumores. Lo único que ha reportado la prensa europea es que Andy Cowell, exdirector ejecutivo y jefe de equipo, viajó a Japón para encontrar soluciones en el diseño del motor y restaurar la fiabilidad básica antes de enfocarse en mejorar el rendimiento.

Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, durante una presentación | astonmartinf1
