¿Por qué Chivas no jugará la Doble Jornada, de media semana, ante León?

Arranca la Doble Jornada, de media semana, con la fecha 9 del Clausura 2026 de la Liga MX; sin embargo, el CD Guadalajara que se enfrentaría a León no tendrán actividad y su partido fue reprogramado para los días siguientes debido a la realización de la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid se realizará en el Akron el 3 de marzo.

El conjunto rojiblanco tendrá que esperar, hasta el 18 de marzo en punto de las 20:07h para dicho partido, por lo que, su siguiente juego será ante los Rojinegros del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, dentro de la décima fecha del torneo en busca de salir de la seguidilla de derrotas.

Jugadores de Chivas, en el Nemesio Diez | MEXSPORT

¿Saldrá de la mini crisis de resultados?

Ante los Zorros el cuadro dirigido por Gabriel Milito intentarán acabar con los últimos dos resultados que puso fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño. El verdugo llegó en la Jornada 7 cuando el Cruz Azul le quitó el invicto al CD Guadalajara. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc.

En la Jornada 8, Toluca venció al CD Guadalajara con un contundente 2-0, resultado que lo mantiene entre los únicos equipos invictos del torneo, junto con Pumas. El Rebaño sufrió su segunda derrota consecutiva y las dudas sobre sus capacidades reaparecieron a los alrededor del conjunto rojiblanco.

Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT

Las recientes derrotas provocaron que cayeran posiciones tras estar como líder general y con un momento envidiable, pues además de ganar el Clásico Nacional, también mantuvo una racha perfecta alcanzando 18 puntos, el Rebaño Sagrado incluso busca el récord impuesto en el bicentenario de 8 triunfos al hilo.

¿Cómo llega Atlas al Clásico Tapatío?

Atlas arriba al Clásico Tapatío tras caer por marcador de 3-1 ante Bravos de Juárez que por su parte se reencontró con el triunfo ante su gente, tras cuatro partidos consecutivos sin ganar como local. Con un gol tempranero, el equipo dirigido por Diego Cocca jamás encontró claridad y terminó sumando una derrota más en el torneo.

El cuadro Rojinegro continúa con su mala racha como visitante y ahora acumuló su décimo encuentro sin victoria fuera de casa en 11 compromisos disputados. La buena noticia para los dirigidos por Diego Cocca es que el duelo de la Jornada 10 será en el Jalisco, a diferencia de Chivas tendrá su duelo de media semana recibiendo a Tijuana.

Agustín Rodríguez en festejo con Atlas | IMAGO7