Futbol Nacional

¿Cuándo fue la última vez que Chivas perdió dos partidos consecutivos?

Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT
Jugadores de Chivas se lamentan | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 10:54 - 01 marzo 2026
Guadalajara se quedó a la orilla de llegar a los 200 días sin derrotas consecutivas en Liga MX

Tras la derrota de este sábado frente al Toluca, el Guadalajara volvió a enlazar dos caídas consecutivas en el torneo actual, una situación que no se presentaba desde el semestre pasado. El Rebaño Sagrado había logrado mantenerse durante 21 partidos sin perder en jornadas consecutivas, mostrando estabilidad en resultados bajo la dirección de Gabriel Milito.

Jugadores de Chivas, en el Nemesio Diez | MEXSPORT
Jugadores de Chivas, en el Nemesio Diez | MEXSPORT

CHIVAS VUELVE A HILAR DERROTAS

La última ocasión en que Chivas perdió dos encuentros de manera consecutiva fue en el Torneo Apertura 2025. En la Fecha 4, el conjunto Rojiblanco cayó en su visita a Torreón frente a Santos Laguna, en un partido donde mostró fragilidad defensiva. Una semana después, en la Jornada 5, fue superado en casa por Bravos de Juárez, resultado que encendió las alarmas entre la afición.

Aquel inicio tambaleante generó dudas sobre el rumbo del equipo, ya que Milito apenas había sumado tres puntos de 12 posibles en sus primeros cuatro compromisos oficiales. Las críticas no tardaron en aparecer, cuestionando tanto la propuesta táctica como la capacidad de reacción del plantel ante escenarios adversos.

Jugadores de Chivas festejan el gol de Ángel Sepúlveda ante Cruz Azul | IMAGO 7
Jugadores de Chivas festejan el gol de Ángel Sepúlveda ante Cruz Azul | IMAGO 7

Sin embargo, el estratega argentino apostó por ajustes en su esquema y en la gestión del grupo. Modificó el parado táctico, buscó mayor equilibrio en el mediocampo y fortaleció la solidez defensiva. Los cambios rindieron frutos: Guadalajara recuperó competitividad, comenzó a sumar con mayor constancia y, sobre todo, evitó volver a enlazar derrotas.

CASI 200 DÍAS SIN DERROTAS CONSECUTIVAS

Desde aquel bache inicial, el Rebaño acumuló 6 meses y 12 días (192 días) sin perder en jornadas consecutivas, un periodo que coincidió con una mejora notable en funcionamiento y resultados. Durante ese tramo, el equipo mostró mayor madurez para cerrar partidos, reaccionar tras recibir goles y rescatar puntos en situaciones complicadas.

Desde aquel bache inicial, Guadalajara acumuló 6 meses y 12 días (192 días) sin ligar dos descalabros. Sin embargo, la racha llegó a su fin en el presente torneo: primero cayó ante Cruz Azul, perdiendo un invicto de seis partidos, y posteriormente fue superado por Toluca, firmando así su segunda derrota consecutiva.

Últimas dos derrotas al hilo de Chivas en el AP24 | IMAGO7

Pese a este reciente tropiezo, los números de Gabriel Milito al frente del Guadalajara siguen siendo competitivos. En sus últimos 25 partidos dirigidos, el técnico suma 14 victorias, 3 empates y 4 derrotas, para una efectividad del 60 por ciento. Estas cifras lo mantienen como uno de los entrenadores con mejor rendimiento durante la gestión de Amaury Vergara al frente del club.

