Bronce para México en el la Copa Mundial de Clavados gracias a Mía y Lía Cueva

Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:04 - 01 marzo 2026
Las gemelas sumaron una medalla más para la delegación mexicana en el evento celebrado en Montreal

En medio de la especulación sobre lo que pasará con el evento de la Copa Mundial de Clavados programado para celebrarse en Jalisco, la delegación mexicana sumó una medalla más en Montreal. Mía y Lía Cueva se quedaron con el bronce en la prueba de trampolín 3m sincronizado y siguen escribiendo su historia en el deporte mexicano.

Para este año, estaba previsto que la Copa Mundial de World Aquatics se celebrara en tres eventos: Montreal, Jalisco y Pekín, en donde se celebrará la Final. Mientras que el evento en territorio canadiense se llevó a cabo este fin de semana y México sumó sus primeras medallas.

Mia y Lia Cueva durante la Copa Mundial de Clavados | AFP
A las dos platas logradas este sábado 28 de febrero se sumó el bronce de las gemelas Cueva, que con 15 años nuevamente subieron al podio en un evento de gran relevancia. De hecho, fue su segunda medalla en la Copa Mundial, luego de que en 2025 se colgaron la plata.

¿Cómo les fue a Mía y Lía Cueva?

Las hermanas Cueva Lobato comenzaron su participación con un clavado de 48.60 puntos que las dejó en el cuarto puesto. Su siguiente salto se colocó como el tercero mejor de la ronda, pero fue hasta la tercera ejecución que se colocaron terceras en la clasificación general con 162.20 puntos.

Mia y Lia Cueva en el podio en la Copa Mundial de Clavados en Montreal 2026 | AFP
Con sus dos últimos saltos, las mexicanas se afianzaron en esa posición con 302.16 puntos, apenas a 1.26 de la dupla australiana conformada por Alysha Koloi y Maddison Keeney (303.42). Las clavadistas chinas Chen Yiwen, y Chen Jia se quedaron con oro con una puntuación de 329.94.

Las medallas de México en la Copa Mundial de Clavados

El bronce de las gemelas Cueva se sumó a las dos platas obtenidas en el primer día de actividades. La primera fue en la prueba de equipo mixto 3m y 10m con Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars. Mientras que Osmar también ganó plata en trampolín de 3m junto a Juan Celaya.

Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars en el Mundial de Clavados| Captura de pantalla
