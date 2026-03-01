Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Jardine asume la culpa de goleada de Tigres ante América: "soy responsable"

André Jardine, técnico de América | MEXSPORT
Daniel Estrada Navarrete 01:05 - 01 marzo 2026
El técnico americanista habló de las carencias de su equipo, pero no las usó como pretexto

El mayor culpable. Luego de ser goleados 1-4 ante Tigres, André Jardine, director técnico de America, aseguró que él es el responsable de la irregularidad de su equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Isaías Violante, jugador del América | IMAGO7

¿Qué dijo Jardine tras derrota ante Tigres?

Además de señalarse a si mismo, el estratega brasileño admitió que es uno de los peores partidos desde que está en Coapa, por lo que espera que este juego quede en el pasado y se olvide pronto.

"La responsabilidad es completamente mía. El DT entrena jugadores, plantea el partido, decide quién juega y quien no. Cuando un jugador no juega bien la responsabilidad es mía. El mensaje a nuestra afición es que a lo largo de estos tres años creo que construimos algo de crédito para decirles que América va a estar al frente, va a estar en las últimas instancias", comentó.

Lo mejor está por venir: Jardine

Además de haber sido goleados, los azulcremas fueron superados notablemente en el desarrollo del juego ante los felinos. Sobre esto, Jardine calificó el juego como 'un partido para el olvido', pero dejó ver que en esta fecha doble ante Juárez habrá una mejoría del equipo.

"Partido para olvidar. Prácticamente nada nos sale, se cometen errores contra un equipo que no perdona. Un juego para analizarlo más frío, no ahora y tratar de sacar muchas conclusiones. Admitir que hoy hicimos un mal partido y esto se nota. Ante Juárez vamos a presentar una mejor versión y este partido se queda en el pasado", agregó.

Jardine junto con Henry Martín en América I MEXSPORT

Tema de lesionados

Para este encuentro, ni Henry Martín ni Alejandro Zendejas estuvieron en la convocatoria. Sobre estas ausencias, el director técnico brasileño dijo que ninguno estaba al 100 para jugar este duelo. Sin embargo, admitió que en el juego de mitad de semana ante Bravos ambos podrían reaparecer.

Alejandro Zendejas se lamenta | IMAGO7

"Lo de Henry tuvo una mala suerte en la semana. Le cargó el músculo y decidimos no arriesgar por la secuencia que viene de partidos. Lo de Zendejas está muy cerca, ya está entrenando, pero también somos prudentes", finalizó el brasileño.

Por más que este partido tenía una importancia grande, pero cuando no está al 100 suele ser muy arriesgado. Con la esperanza de que puedan aparecer contra Juárez los dos
