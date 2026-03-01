Liga MX: Así queda la Tabla General de la Jornada 8 del Clausura 2026

Arrancó la octava jornada del Clausura 2026 de la Liga MX; con cuatro partidos dio inicio una nueva fecha en donde los Pumas han extendido su invicto tras empatar a un tanto ante Tijuana, Toluca también sostiene su marca positiva y Cruz Azul es el nuevo líder.

Cruz Azul es el nuevo mandamás tras la Jornada 8. La Máquina se había impuesto 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño y ahora dieron cuentas de Rayados para llegar a 19 unidades.

Milito tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 | MexSport

Monterrey recibió a Cruz Azul en el Estadio BBVA, en un duelo que dejó otro golpe para el conjunto albiazul, que cayó por segundo partido consecutivo en el torneo, ahora con marcador de 2-0 para dejar a La Máquina como líder del Clausura 2026

¿Quién completa el top cinco?

El Bicampeón da golpe de autoridad. En la Jornada 8 del Clausura 2026, Toluca venció al CD Guadalajara con un contundente 2-0, resultado que lo mantiene entre los únicos equipos invictos del torneo, para ponerlo como segundo en la tabla con 18 unidades.

Por otro lado, Chivas vuelve a estar en el ojo del huracán por las dos derrotas consecutivas después de un gran inicio en las primeras seis fechas. En etsa ocasión han caído hasta la tercera posición tras la diferencia de goles con los Escarlatas.

En el cuarto sitio están los dirigidos por Efraín Juárez que sufrieron, pero la parte positiva es que supieron encontrar la fórmula para sacar un punto importante para afrontar la parte más difícil de su calendario, pues enfrentarán a rivales directos de la zona alta de la tabla y ahora tiene 16 puntos.

Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT

Mientras tanto, el quinto puesto es para Pachuca que por su parte perdió una gran posibilidad de dar el salto al top tres de la clasificación tras caer por la mínima de manera sorpresiva ante Mazatlán en el inicio de la jornada en ‘El Encanto’.

Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 l IMAGO7

Querétaro y Santos en el último lugar

Santos tenía la oportunidad de romper la mala racha de 2 años sin ganar de visitante en el mismo Estadio donde ganó la última vez de visita, pero Querétaro no lo permitió y se terminó por la división de unidades en la parte baja de la tabla