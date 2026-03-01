Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado

Toluca dio un golpe de autoridad al vencer a Chivas, en un duelo que sirvió para demostrar las capacidades de cada equipo para el torneo. Para sumarle a las buenas noticias en el entorno de los Diablos, su figura, Alexis Vega ya está recuperado y se espera que tenga minutos de juego próximamente.

Lesión de Alexis Vega | IMAGO7

¿Qué dijo Mohamed sobre Alexis Vega?

"Alexis está recuperado. Estamos buscando que haga una semana más de entrenamiento con futbol, así que seguramente lo tendremos al cien por ciento en una semana", reveló Mohamed.

Sobre el encuentro, el Turco destacó la rapidez con la que su equipo resolvió el encuentro, además de reconocer que que Chivas puso una exigencia alta, con los atacantes que Gabriel Milito metió para buscar empatar el marcador.

Fuimos superiores en la primera media hora y marcamos la diferencia. Después, el partido fue de ida y vuelta, con ocasiones para ampliar la ventaja

Mohamed explica malentendido por queja con Selección Mexicana

El técnico argentino de Toluca también habló sobre su reciente declaración sobre las convocatorias de la Selección Mexicana y explicó a lo que se refirió, aunque cuestiona la logística del trabajo del Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026.

"Con respecto a la Selección, lo único que dije es que si van a estar 40 días concentrados, ¿por qué tantos partidos entonces? Pueden jugar esos partidos en los 40 días. Después cambian las declaraciones, pero yo dije que sean 40 días antes, ¿por qué tantos partidos, tanta carga para estos jugadores?", expresó Mohamed.

Turco Mohamed, con los Diablos Rojos | IMAGO7

"Hoy en 48 horas jugaron siete u ocho del partido del miércoles; Jesús llegó al límite. Creemos que en 40 días es mejor hacer estos partidos con el equipo descansado. Es mi opinión, la externo nada más. Otros piensan lo mismo y no lo dicen", sentenció el Turco.

Toluca venció a un rival directo en este camino en el sueño del Tricampeonato. Con una afición más conectada que nunca, los Diablos viven un presente más que positivo. Su próximo desafío es ante el otro invicto del torneo, Pumas que se ha hecho fuerte bajo el mando de Efraín Juárez.