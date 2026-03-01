Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Nacho Libre en el octágono! Wes Schultz sorprende con su entrada en UFC

Wes Schultz | Foto del sitio de UFC Nacho Libre | Foto de la pelicula Nacho Libre
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:26 - 28 febrero 2026
La UFC Fight Night tomó un ritmo un tanto nostálgico para algunos mexicanos en el inmueble.

Wes Schultz salió a la Arena Ciudad de México a su combate de la UFC Fight Night con una canción de una mítica película que guarda en el corazón de muchos mexicanos: Nacho Libre.  

El estadounidense abrió la cartelera al ritmo más mexicano posible

Apenas comenzaba la cartelera central y ya había un momento viral. Wes Schultz, peleador estadounidense encargado de abrir el evento de la UFC Fight Night, sorprendió a todos con la canción con la que salió al octágono; al ritmo de Nacho Libre, el estadounidense hacía su entrada a la Arena Ciudad de México.

La icónica melodía de la película protagonizada por Jack Black retumbó en la arena mientras Schultz caminaba rumbo a la jaula, generando sorpresa, risas y ovación entre los aficionados.

Un guiño inesperado y muy mexicano

La elección no pasó desapercibida, especialmente entre el público latino, que de inmediato captó la referencia. En un deporte donde muchos optan por canciones intimidantes o agresivas, Schultz apostó por el carisma y el humor.

Antes siquiera de lanzar el primer golpe, el estadounidense ya había ganado reflectores. Porque en UFC puedes pelear fuerte, pero no todos los peleadores logran una gran entrada.

Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh en el pesaje l Captura de pantalla de @UFC
