¡Nacho Libre en el octágono! Wes Schultz sorprende con su entrada en UFC

Wes Schultz salió a la Arena Ciudad de México a su combate de la UFC Fight Night con una canción de una mítica película que guarda en el corazón de muchos mexicanos: Nacho Libre.

El estadounidense abrió la cartelera al ritmo más mexicano posible

Apenas comenzaba la cartelera central y ya había un momento viral. Wes Schultz, peleador estadounidense encargado de abrir el evento de la UFC Fight Night, sorprendió a todos con la canción con la que salió al octágono; al ritmo de Nacho Libre, el estadounidense hacía su entrada a la Arena Ciudad de México.

La icónica melodía de la película protagonizada por Jack Black retumbó en la arena mientras Schultz caminaba rumbo a la jaula, generando sorpresa, risas y ovación entre los aficionados.

Un guiño inesperado y muy mexicano

La elección no pasó desapercibida, especialmente entre el público latino, que de inmediato captó la referencia. En un deporte donde muchos optan por canciones intimidantes o agresivas, Schultz apostó por el carisma y el humor.

Antes siquiera de lanzar el primer golpe, el estadounidense ya había ganado reflectores. Porque en UFC puedes pelear fuerte, pero no todos los peleadores logran una gran entrada.