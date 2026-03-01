¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi

En la Jornada 8, Monterrey recibió a Cruz Azul en el Estadio BBVA, en un duelo que dejó otro golpe para el conjunto albiazul, que cayó por segundo partido consecutivo en el torneo, ahora con marcador de 2-0 para dejar a La Máquina como líder del Clausura 2026

El arranque fue prometedor para los locales. Apenas al minuto cuatro, Sergio Canales sacó un disparo peligroso que obligó a una gran atajada de Andrés Gudiño, quien evitó la caída tempranera de su arco.

Sin embargo, al 9’, Stefan Medina cometió penal sobre Gabriel Fernández. Cuatro minutos después, al 13’, José Paradela cobró desde los once pasos, pero Luis Cárdenas se vistió de héroe y atajó el disparo para mantener el cero.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Rotondi abrió el marcador

La insistencia celeste rindió frutos al 19’. Rodolfo Rotondi encontró espacio en los linderos del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de la red para el 0-1.

Rayados intentó reaccionar. Al 22’, Canales ejecutó un tiro libre que se estrelló en el travesaño, quedándose a centímetros del empate. Más tarde, al 33’, Íker Fimbres probó de larga distancia, pero nuevamente Gudiño respondió con seguridad bajo los tres palos.

Rodolfo Rotondi con Cruz Azul | IMAGO7

Antes del descanso, al 45’, Omar Campos estuvo cerca del segundo tanto para la visita con un disparo de zurda cruzado al palo derecho de Cárdenas, que pasó apenas por un costado. Así se fueron al medio tiempo con ventaja mínima para la Máquina.

En la segunda parte, la tónica no cambió. Al 47’, Agustín Palavecino disparó de fuera del área y el balón volvió a estremecer el travesaño. Al 55’, Fernández tuvo el segundo tras quedar frente al arquero, pero su disparo dentro del área pegó en el poste.

Pacheco Larios en el Monterrey vs Cruz Azul l IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Palavecino?