¿Se acaban los fantasmas? La increíble racha de Nicolás Larcamón con Cruz Azul

Los fantasmas quieren dejar de atormentar en La Noria. Después de un inicio dubitativo, Cruz Azul emparejó las cosas y ahora es el mejor equipo de la Liga MX en el Clausura 2026, además de mostrar una eficiencia impresionante con Nicolás Larcamón al mando.

Tras la victoria ante Rayados de Monterrey, el conjunto celeste logró su sexto triunfo en el semestre; además de contar con un empate y solamente una derrota. Dichos números colocan a Nicolás Larcamón con un 79 por ciento de efectividad en el Clausura 2026.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

No es casualidad su gran inicio

No es la primera vez que Cruz Azul tiene un gran inicio en las primeras ocho fechas, pues en el Apertura 2025 -con Nicolás Larcamón al mando- también logró una gran efectividad. En el semestre anterior, el estratega argentino logró 20 puntos sin una sola derrota, con un porcentaje de efectividad del 83 por ciento.

Sin embargo, la gran cruz que cargó Larcamón en su primer semestre con La Máquina fue la Leagues Cup, torneo que salió en primera ronda. Además de ser eliminado, el cuadro celeste perdió por siete goles ante Seattle Sounders.

En comparación con el Clausura 2025, torneo en el que Cruz Azul tuvo a Martín Anselmi y Vicente Sánchez, tuvo solamente 14 puntos en las primeras ocho jornadas. Dichas unidades terminaron con un total del 58 por ciento.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿La Décima ya duerme en La Noria?

Un pequeño sector de la afición celeste aún es renuente a Nicolás Larcamón, pues en La Noria aún recuerdan con nostalgia a Vicente Sánchez y su título de Concacaf. Sin embargo, la realidad es que con el argentino el equipo se ha mostrado más dinámico que con el charrúa.

Junto a Pumas, La Máquina es el equipo con más goles en el Clausura 2026 (15), además de mostrar una consistencia defensiva, que aunque no es espectacular, es efectiva. Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna en la Jornada 9, con la obligación de sacar los tres puntos.