Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42

Elimination Chamber ha concluido; se empiezan a definir más luchas para WrestleMania 42: Randy Orton en busca de su campeonato mundial número 15, Rhea Ripley seguirá su seguidilla de magno evento retando por campeonatos, mientras AJ Lee gana un campeonato 12 años después y CM Punk reteniendo su presea.

Rhea Ripley en busca de otro campeonato mundial

El show abrió con la Cámara de Eliminación Femenina, donde Alexa Bliss, Kiana James, Asuka, Tiffany Stratton, Raquel Rodriguez y Rhea Ripley salían a la estructura más peligrosa de la WWE en busca de un boleto para el magno evento; tras un intenso combate lleno de momentos de alto impacto, ‘Mami’ salió victoriosa de la Cámara, así que retará a Jade Cardil en WrestleMania 42.

Rhea Ripley ganando la Elimination Chamber | Captura de WWE

AJ Lee, 12 años después, gana un campeonato

La “Crazy Chick” salió victoriosa de su combate por el campeonato IC femenino; AJ tuvo que atravesar por todas las trampas y artimañas que Becky Lynch le puso en su camino para poder retener su presea, pero con corazón y determinación, AJ sometió a la irlandesa con la Black Widow.

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de WWE

CM Punk retiene el WHC; sigue Roman Reigns

El Chicago Made tuvo una gran lucha contra Finn Bálor, donde por más de un momento, Punk estuvo sobre las cuerdas a punto de perder su título, pero con todo el aliento de Chicago, pudo vencer al irlandés y retener el campeonato mundial peso pesado.

CM Punk reteniendo el campeonato mundial peso pesado | Captura WWE

Randy Orton en busca del campeonato mundial n.º 15

La Cámara de Eliminación Masculina contaba con luchadores de calibre campeón mundial, como Je’Von Evans, Cody Rhodes, Trick Williams, Logan Paul, LA Knight y Randy Orton; a lo largo del combate contamos con varias sorpresas: El regreso de Seth Rollins y la distracción de Drew McIntyre, pero al final, el asesino de leyendas sorprendió a Cody para llevarse la victoria.