Lucha

Elimination Chamber: ¿En qué consiste la cámara de eliminación de la WWE?

Randy Orton salió como doble campeón en la Cámara de la Eliminación de 2014 | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 12:17 - 24 febrero 2026
El segundo evento de WWE en el Road to WrestleMania tiene lugar en Chicago este 28 de febrero; serán dos combates para obtener a los retadores de los títulos de la marca SmackDown

Estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo el evento Elimination Chamber, todo con miras a WrestleMania los próximos 18 y 19 de abril. Hasta el momento son cuatro combates los que están confirmados; sin embargo, esto podría cambiar con el paso de los días.

Roman Reigns ya eligió a CM Punk como su rival para WrestleMania, lo mismo que Liv Morgan que ha elegido a Stephanie Vaquer; así que los dos combates dentro de la cámara en ambas ramas van a definir a los oponentes de los campeonatos mundiales de WWE.

CM Punk y AJ Lee son los dos protagonistas del PLE | wwe.com

¿En qué consisten las luchas de Elimination Chamber?

A partir de 2002, WWE instauró una nueva modalidad de lucha llamada Elimination Chamber, en la cual, son seis los luchadores que participan, mismos que previamente han clasificado por medio de combates que se han llevado a cabo en los shows semanales.

La Cámara de la Eliminación es una estructura parecida a una jaula, pero con la adición de cuatro cubículos a cada lado, en los cuales estarán encerrados cuatro de los seis participantes esperando a poder entrar cuando el azar lo indique; cuando sea el turno de entrar, una luz iluminará el lugar de la superestrella que tenga que ingresar.

Ya en acción, la lucha comienza con dos luchadores en un mano a mano, pero conforme pasa el tiempo, los cuatro luchadores más que estarán en los cubículos irán ingresando en el orden que les otorgue, así hasta que todos los participantes estén dentro de la Cámara; sin embargo, cualquiera de los que ya sea parte de la lucha podrá ser eliminado en el momento que sea.

La estructura permite que sea un combate más violento | wwe.com

Cabe resaltar que todo se vale, pues al ser una lucha dentro de una estructura diferente además del ring, las reglas son distintas, incluso los luchadores podrían escalar por la reja que rodea el cuadrilátero, tal y como se ha hecho en algunas otras ocasiones anteriores. El ganador será el último sobreviviente, no importa si no eliminó a una cantidad importante de rivales, solamente tiene que ser el último en hacer una cuenta de tres sobre alguien más.

¿Cuáles son los combates de EC este año?

Una vez más, WWE tendrá dos combates de Cámara de la Eliminación en ambas ramas, y ya con los ganadores de Royal Rumble con elecciones de oponentes hechas, estas dos luchas van a definir dos choques más en el magno evento de WWE.

Elimination Chamber Femenina | Participantes

  • Tiffany Stratton

  • Asuka

  • Alexa Bliss

  • Rhea Ripley

  • Kiana James

  • Raquel Rodríguez

Participantes masculinos de la Cámara de la Eliminación | wwe.com

Elimination Chamber | Participantes

  • Randy Orton

  • Je'von Evans

  • Cody Rhodes

  • LA Knight

  • Trick Williams

  • Jey Uso

