Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate

No fue Independiente, pero podría ser un club argentino el que se lleve a Gabriel Milito antes de cumplir su ciclo en Guadalajara, algo que le trae malos recuerdos a los aficionados rojiblancos.

¿Lo curioso? Boca Juniors se llevó a Fernando Gago a mitad de uno de los torneos del Rebaño, esta vez, sería el otro club grande de Argentina el que podría privar al hasta ahora líder de la Liga MX a terminar sin su entrenador del principio del torneo.

Milito tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 | MexSport

¿Se va Milito?

Las malas noticias para Guadalajara siguen llegando, pues a pesar de haberle ganado a Mazatlán, Chivas perdió a su capitán Luis Romo para el Clásico ante América, y a pesar de haber ganado, tan solo una semana después vino su primera derrota del campeonato en contra de Cruz Azul, quien ahora se queda a solo dos puntos del liderato.

En medio de todo este vendaval, vino también una noticia que 'sacudió' el redil: Gabriel Milito fue buscado por Independiente para llevarlo a un puesto directivo, a lo que él mismo dio la negativa ante la propuesta, pero ahora, una nueva podría llegar a su puerta.

El entrenador argentino podría regresar a su país | MexSport

Marcelo Gallardo dejará de ser entrenador de River Plate con efecto inmediato después del partido de los Millonarios ante Banfield, pero la directiva ya busca a su reemplazo, donde por supuesto, con información de Diario Olé, Milito entra en la lista.

¿Cuáles son las demás opciones de River?

Milito no es la principal opción para el club argentino, pues antes que él se encuentran Hernán Crespo, quien actualmente dirige a San Pablo, además de Santiago Solari, exentrenador de América que actualmente es director de futbol profesional del Real Madrid desde 2022.

Solari fue uno de los más recientes entrenadores de América | MexSport

Es aquí donde entra el 'Pastor' del Rebaño, pues en caso de no ser alguno de los dos antes mencionados, River iría tras Chacho Coudet de Alavés, Pablo Aimar del cuerpo técnico de la Selección Argentina o Ramón Díaz, quien se encuentra libre.