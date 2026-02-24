Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Equipo diminuto": Jürgen Damm 'se burla' de Rayados tras la derrota ante Pumas

Jürgen Damm ante Rayados en un partido de la Concachampions | MEXSPORT
Jürgen Damm ante Rayados en un partido de la Concachampions | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:21 - 23 febrero 2026
El exjugador de Tigres no perdió la oportunidad de minimizar al equipo de Domenec Torrent luego de su descalabro en CU

La derrota de Rayados de Monterrey ante Club Universidad dejó a más de una persona sorprendida. El equipo regio supera ampliamente en plantel y presupuesto a los de la UNAM, pero no pudieron en su visita al Estadio Olímpico Universitario y cayeron 2-0 en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las críticas no han parado para el equipo de Domenec Torrent desde entonces y una de las personas que no dejó pasar la oportunidad para criticar a la Pandilla fue Jürgen Damm. "Ya es momento de hablar de lo diminuto que es Rayados como institución", escribió el exjugador de Tigres, quien destacó que Rayados solo tiene "4.5 títulos de liga en 80 años de historia".

Jürgen Damm en partido contra Rayados de Monterrey | MEXSPORT
Jürgen Damm en partido contra Rayados de Monterrey | MEXSPORT

"Han ido 5 veces al mundial de clubes y en todas han sido un fracaso, es el equipo que más dinero gasta y torneo tras torneo son eliminados. Hoy Pumas, una plantilla que no tiene ni el 30% del presupuesto les está pasando por encima, técnicos van y vienen pero nadie puede hacerlos un equipo ganador y exitoso (...), es un tema de identidad, equipo frío y sin ADN ganador", añadió.

Así fue la burla de Damm contra Rayados | FB: @jugendammr25
Así fue la burla de Damm contra Rayados | FB: @jugendammr25

¿Cuál es el historial de Damm ante Rayados?

En 25 partidos contra Rayados, Damm formó parte de diez victorias, cinco empates y diez derrotas, y en ninguno metió gol, solo con tres asistencias y sin goles. De esos compromisos, en 14 tuvo actividad con Tigres, con siete triunfos, cuatro derrotas y tres empates.

¿Cuándo juega de nuevo Rayados?

En cuanto al equipo regio, su situación no es la mejor. Los dirigidos por Torrent volverán al Estadio BBVA, pero recibirán a Cruz Azul, que llega con buena racha tanto en el Clausura 2026 como ante el equipo regio. La Máquina suma ocho victorias al hilo en todas sus competencias, las más recientes 2-1 ante Tigres y Chivas.

Jürgen Damm ante Rayados en la Liga de Campeones Concacaf 2019 | MEXSPORT
Jürgen Damm ante Rayados en la Liga de Campeones Concacaf 2019 | MEXSPORT

Además, el equipo cementero solo tiene una derrota en siete de sus últimos juegos contra Rayados, con tres partidos al hilo sin perder. Por lo que el reto no será sencillo para la Pandilla, que necesita ganar para regresar a zona de Liguilla y no rezagarse más en el actual torneo. El partido está programado el sábado 28 de febrero a las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

