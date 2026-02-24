"Equipo diminuto": Jürgen Damm 'se burla' de Rayados tras la derrota ante Pumas

La derrota de Rayados de Monterrey ante Club Universidad dejó a más de una persona sorprendida. El equipo regio supera ampliamente en plantel y presupuesto a los de la UNAM, pero no pudieron en su visita al Estadio Olímpico Universitario y cayeron 2-0 en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las críticas no han parado para el equipo de Domenec Torrent desde entonces y una de las personas que no dejó pasar la oportunidad para criticar a la Pandilla fue Jürgen Damm. "Ya es momento de hablar de lo diminuto que es Rayados como institución", escribió el exjugador de Tigres, quien destacó que Rayados solo tiene "4.5 títulos de liga en 80 años de historia".

Jürgen Damm en partido contra Rayados de Monterrey | MEXSPORT

"Han ido 5 veces al mundial de clubes y en todas han sido un fracaso, es el equipo que más dinero gasta y torneo tras torneo son eliminados. Hoy Pumas, una plantilla que no tiene ni el 30% del presupuesto les está pasando por encima, técnicos van y vienen pero nadie puede hacerlos un equipo ganador y exitoso (...), es un tema de identidad, equipo frío y sin ADN ganador", añadió.

Así fue la burla de Damm contra Rayados | FB: @jugendammr25

¿Cuál es el historial de Damm ante Rayados?

En 25 partidos contra Rayados, Damm formó parte de diez victorias, cinco empates y diez derrotas, y en ninguno metió gol, solo con tres asistencias y sin goles. De esos compromisos, en 14 tuvo actividad con Tigres, con siete triunfos, cuatro derrotas y tres empates.

¿Cuándo juega de nuevo Rayados?

En cuanto al equipo regio, su situación no es la mejor. Los dirigidos por Torrent volverán al Estadio BBVA, pero recibirán a Cruz Azul, que llega con buena racha tanto en el Clausura 2026 como ante el equipo regio. La Máquina suma ocho victorias al hilo en todas sus competencias, las más recientes 2-1 ante Tigres y Chivas.

Jürgen Damm ante Rayados en la Liga de Campeones Concacaf 2019 | MEXSPORT