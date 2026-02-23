Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ella es Guadalupe Moreno Carrillo, la novia del Mencho que provocó su caída

Autoridades indican que la caída del Mencho fue por una cita con su novia/X: @siete_letras
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:50 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades revelaron que, tras seguir la ruta de la mujer, lograron dar con la ubicación de Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco

El nombre de Guadalupe Moreno Carrillo volvió a aparecer en la escena pública tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información revelada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de sus parejas sentimentales fue clave para ubicar el inmueble donde se ocultaba.

La referencia a esta mujer surgió durante la conferencia encabezada por autoridades federales, donde se explicó que trabajos de inteligencia permitieron identificar a un colaborador cercano del Mencho con una de las parejas del líder criminal. El seguimiento de esa persona llevó a fuerzas federales hasta un domicilio en Tapalpa, donde finalmente se desplegó el operativo.

El domingo 22 de febrero Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'Mencho', fue abatido en Tapalpa, Jalisco/AP

La pista que llevó a Tapalpa

Según la cronología oficial, el 20 de febrero se detectó el traslado de la pareja sentimental a un inmueble en la zona serrana de Jalisco. Tras reforzar la vigilancia y confirmar movimientos en el lugar, el 21 de febrero se desplegaron fuerzas especiales.


El 22 de febrero se realizó la intervención que dejó como saldo la muerte de Oseguera Cervantes, además de otros fallecidos y personas detenidas. Las autoridades no han precisado si la mujer colaboró de manera voluntaria ni si enfrenta cargos.

Trabajos de inteligencia lograron dar con la ubicación del narco tras el seguimiento de su pareja/X: @HALIP0N

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo?

El nombre de Guadalupe Moreno Carrillo había sido mencionado previamente en documentos filtrados durante el hackeo conocido como Guacamaya Leaks en octubre de 2022. En esos archivos de la Sedena se le identificaba como presunta pareja sentimental del líder del CJNG.


Los documentos señalaban que su relación habría iniciado tras la separación de Oseguera Cervantes de su esposa, Rosalinda González Valencia, detenida en 2021. Moreno Carrillo fue descrita en esos reportes como una mujer de aproximadamente 50 años, de tez blanca y cabello negro.

Un perfil con pocos datos públicos

Hasta el momento, no existe información pública detallada sobre su lugar de origen, entorno familiar o trayectoria previa. Antes de las filtraciones, su nombre no había sido vinculado formalmente a investigaciones penales.


Los archivos de inteligencia la incluían en apartados relacionados con coordinadores regionales y jefes de plaza dentro del CJNG, lo que sugería un posible rol dentro de la estructura criminal, aunque sin especificar funciones concretas.

Guadalupe Moreno Carrillo apareció en los documentos filtrados de Guacamaya Leaks desde 2022/X: @siete_letras

De la vida clandestina al foco mediático

Autoridades federales han señalado que Oseguera Cervantes evitaba el uso de dispositivos electrónicos y mantenía estrictas medidas de seguridad. En ese contexto, la cercanía de su pareja habría sido determinante para rastrear movimientos y confirmar ubicaciones.


La revelación de que una relación sentimental formó parte de la línea de investigación agrega un nuevo elemento al operativo que puso fin a más de una década de búsqueda.

El contexto familiar del líder del CJNG

Antes de que surgiera el nombre de Guadalupe Moreno Carrillo, la figura femenina más conocida en el entorno del capo era su esposa, Rosalinda González Valencia, considerada pieza clave en la estructura financiera del grupo criminal.


Con la confirmación de la intervención en Tapalpa, el nombre de Moreno Carrillo se coloca en el centro del debate público, aunque las autoridades mantienen reserva sobre su situación legal actual.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales