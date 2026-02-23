Ella es Guadalupe Moreno Carrillo, la novia del Mencho que provocó su caída

El nombre de Guadalupe Moreno Carrillo volvió a aparecer en la escena pública tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información revelada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una de sus parejas sentimentales fue clave para ubicar el inmueble donde se ocultaba.



La referencia a esta mujer surgió durante la conferencia encabezada por autoridades federales, donde se explicó que trabajos de inteligencia permitieron identificar a un colaborador cercano del Mencho con una de las parejas del líder criminal. El seguimiento de esa persona llevó a fuerzas federales hasta un domicilio en Tapalpa, donde finalmente se desplegó el operativo.

El domingo 22 de febrero Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'Mencho', fue abatido en Tapalpa, Jalisco/AP

La pista que llevó a Tapalpa

Según la cronología oficial, el 20 de febrero se detectó el traslado de la pareja sentimental a un inmueble en la zona serrana de Jalisco. Tras reforzar la vigilancia y confirmar movimientos en el lugar, el 21 de febrero se desplegaron fuerzas especiales.

El 22 de febrero se realizó la intervención que dejó como saldo la muerte de Oseguera Cervantes, además de otros fallecidos y personas detenidas. Las autoridades no han precisado si la mujer colaboró de manera voluntaria ni si enfrenta cargos.

Trabajos de inteligencia lograron dar con la ubicación del narco tras el seguimiento de su pareja/X: @HALIP0N

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo?

El nombre de Guadalupe Moreno Carrillo había sido mencionado previamente en documentos filtrados durante el hackeo conocido como Guacamaya Leaks en octubre de 2022. En esos archivos de la Sedena se le identificaba como presunta pareja sentimental del líder del CJNG.

Los documentos señalaban que su relación habría iniciado tras la separación de Oseguera Cervantes de su esposa, Rosalinda González Valencia, detenida en 2021. Moreno Carrillo fue descrita en esos reportes como una mujer de aproximadamente 50 años, de tez blanca y cabello negro.

Un perfil con pocos datos públicos

Hasta el momento, no existe información pública detallada sobre su lugar de origen, entorno familiar o trayectoria previa. Antes de las filtraciones, su nombre no había sido vinculado formalmente a investigaciones penales.

Los archivos de inteligencia la incluían en apartados relacionados con coordinadores regionales y jefes de plaza dentro del CJNG, lo que sugería un posible rol dentro de la estructura criminal, aunque sin especificar funciones concretas.

Guadalupe Moreno Carrillo apareció en los documentos filtrados de Guacamaya Leaks desde 2022/X: @siete_letras

De la vida clandestina al foco mediático

Autoridades federales han señalado que Oseguera Cervantes evitaba el uso de dispositivos electrónicos y mantenía estrictas medidas de seguridad. En ese contexto, la cercanía de su pareja habría sido determinante para rastrear movimientos y confirmar ubicaciones.

La revelación de que una relación sentimental formó parte de la línea de investigación agrega un nuevo elemento al operativo que puso fin a más de una década de búsqueda.

🔴 Sin evidencias, pero con mucha telenovela: incluso sale llorando este señor ridículo. Ah, y al "Mencho" lo agarraron por su novia. Pero de evidencia dura y palpable: nada. De apoyo a afectados, nada tampoco Parece guion de "La Dictadura Perfecta", así de patético. pic.twitter.com/49Eajp5rsU — Anonymous Hispano (@anonopshispano) February 23, 2026

El contexto familiar del líder del CJNG