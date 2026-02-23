El Mencho cayó al visitar a una de sus amantes: así fue el operativo que terminó con su muerte

Lo que comenzó como un movimiento aparentemente rutinario terminó por sellar el destino de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue ubicado tras visitar a una de sus parejas sentimentales en Tapalpa, Jalisco, según reveló el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia ‘Mañanera’.

“El 20 de febrero mediante trabajos de inteligencia se ubicó a un hombre de confianza de unas de las parejas sentimentales de El Mencho que la traslado a una instalación en el poblado de Tapalta, Jalisco, en ese lugar se reunión con el Mencho”, dijo el almirante.

Así se planeó el operativo

De acuerdo con el titular de Sedena, tras confirmar la presencia del líder del CJNG, se activó un despliegue táctico con tres componentes: fuerza terrestre, fuerza aeromóvil con seis helicópteros y apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana.

El Mencho era el narcotraficante más buscado en el mundo y fue abatido ayer en México / Especial

“El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación… En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación”.

El 22 de febrero, tras corroborar que permanecía en el inmueble, las fuerzas especiales avanzaron para ejecutar la detención. La respuesta fue inmediata y violenta.

“Entonces se desplaza este personal, abre en fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, deja un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de Fuerzas Especiales repelen la acción”.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el capo cayó al visitar a una pareja sentimental / Especial

Lanzacohetes, helicópteros impactados y persecución

En la primera confrontación fallecieron ocho integrantes del grupo criminal. Se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes —uno tipo RPG y otro blindicide— además de vehículos, cartuchos y cargadores.

El Mencho logró huir hacia una zona boscosa junto a su círculo cercano. Ahí se estableció un cerco militar.

“Ellos hacen fuego contra el personal de Fuerzas Especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la acción ejercida por la acción militar no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente”.

La gente de El Mencho atacó a las fuerzas federales y repelieron la agresión / Especial

Durante el enfrentamiento, un helicóptero fue impactado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco. No hubo heridos en esa acción. Posteriormente, el líder criminal resultó herido junto con dos de sus escoltas.

“Desafortunadamente, fallecen en el trayecto”.

Bloqueos, recompensas y refuerzos

En paralelo, fue abatido Hugo H., alias “El Tuli”, operador logístico y financiero del grupo, quien coordinaba bloqueos y ataques en la región.

Ricardo Trevilla declaró que tras repeler la agresión hirieron al narco y falleció en su traslado / Especial

“Y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial”.

Tras los hechos, se desplegaron refuerzos hasta totalizar 2,500 efectivos adicionales en Jalisco, sumados a los más de 7,000 ya destacamentados.

Finalmente, el secretario, con la voz entrecortada, cerró con un mensaje institucional: