Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras

La ola de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, llegó hasta el Estado de México, donde durante la tarde de este domingo 22 de febrero se reportaron varios incendios en gasolineras, tiendas de conveniencia y bancos.



Así como en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima y otros estados de la República Mexicana, elementos —aparentemente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— montaron narcobloqueos e incendios en el Edomex, lo que desató el terror entre los mexiquenses, quienes han preferido resguardarse en sus casas desde temprana hora y no salir, de no ser necesario.

Al menos dos tiendas Oxxo fueron quemadas en Los Reyes La Paz

Incendian Oxxos y un Banco del Bienestar

En Los Reyes La Paz fueron reportadas dos tiendas Oxxo incendiadas, según testigos, por hombres que llegaron y huyeron a bordo de motocicletas. El fuego comenzó cuando lanzaron bombas molotov contra estas tiendas de conveniencia, que además presentaron cristales rotos.

En Coacalco, también se reportó el incendio de una sucursal del Banco del Bienestar, donde delincuentes rompieron ventanas, puertas y cajeros; posteriormente rociaron gasolina para prender fuego y escapar.

Bloqueos y vehículos incendiados en carreteras

En el municipio de Jilotepec, muy cerca de la carretera México-Querétaro, se reportó el incendio de un vehículo y de una bomba de una gasolinera. Más adelante, en esa misma vía, también se informó que un tráiler fue detenido y posteriormente incendiado.

Por su parte, en la carretera Lerma-Tenango, una camioneta fue incendiada, lo que provocó obstrucción en la vialidad y en Huehuetoca un otro vehículo apareció incendiado a media calle.

Autoridades llaman a no difundir información falsa