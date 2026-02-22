¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC

El partido comenzó con un pase corto filtrado de Rodrigo de Paul hacia Lionel Messi, quien no pudo rematar tras una salida del arquero. Esa fue la tónica, un Campeón de la MLS corto y un Los Angeles FC que hizo lo que quiso con Inter de Miami.

Lo que pasó en el Memorial Coliseum de Los Ángeles fue una de las peores presentaciones de un monarca en la Liga de Estados Unidos. El equipo de Messi & Friends se arrastró por el campo californiano y se fue con tres en la frente, aunque pudieron ser más.

Messi, ante LAFC | AP

¿Cómo fue el juego entre LAFC e Inter de Miami?

Son Heung-min asistió en el gol inicial de David Martínez, que subrayó su condición de principal amenaza para la corona de Miami durante un animado estreno de temporada de la MLS entre dos de los clubes más emblemáticos de la Liga.

El duelo atrajo a 75. mil 673 aficionados -la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS- al histórico Los Angeles Memorial Coliseum, que está al lado de la casa habitual de LAFC, el BMO Stadium.

Denis Bouanga celebra su gol ante Miami | AP

“Este partido se habría agotado cinco veces las localidades en el BMO, pero queríamos hacer algo especial", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber.

"Éste es un año fundamental en la historia de nuestro deporte y un gran momento en la historia de nuestra MLS, así que ¿por qué no ir a este estadio histórico, traer aquí a Miami, nuestro campeón, y hacer que juegue contra LAFC?".

Messi se duele ante LAFC | AP

La enorme multitud vio un partido entretenido y pudo observar bien a Messi, quien jugó pese a lidiar este mes con un tirón de isquiotibiales.