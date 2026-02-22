Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC

Messi, ante el LAFC | AP
Jorge Armando Hernández 23:19 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Desde el Memorial de Los Ángeles, el conjunto local derrotó contundentemente al Campeón de la MLS

El partido comenzó con un pase corto filtrado de Rodrigo de Paul hacia Lionel Messi, quien no pudo rematar tras una salida del arquero. Esa fue la tónica, un Campeón de la MLS corto y un Los Angeles FC que hizo lo que quiso con Inter de Miami.

Lo que pasó en el Memorial Coliseum de Los Ángeles fue una de las peores presentaciones de un monarca en la Liga de Estados Unidos. El equipo de Messi & Friends se arrastró por el campo californiano y se fue con tres en la frente, aunque pudieron ser más.

Messi, ante LAFC | AP

¿Cómo fue el juego entre LAFC e Inter de Miami?

Son Heung-min asistió en el gol inicial de David Martínez, que subrayó su condición de principal amenaza para la corona de Miami durante un animado estreno de temporada de la MLS entre dos de los clubes más emblemáticos de la Liga.

El duelo atrajo a 75. mil 673 aficionados -la segunda mayor asistencia en la historia de la MLS- al histórico Los Angeles Memorial Coliseum, que está al lado de la casa habitual de LAFC, el BMO Stadium.

Denis Bouanga celebra su gol ante Miami | AP

“Este partido se habría agotado cinco veces las localidades en el BMO, pero queríamos hacer algo especial", dijo el comisionado de la MLS, Don Garber.

"Éste es un año fundamental en la historia de nuestro deporte y un gran momento en la historia de nuestra MLS, así que ¿por qué no ir a este estadio histórico, traer aquí a Miami, nuestro campeón, y hacer que juegue contra LAFC?".

Messi se duele ante LAFC | AP

La enorme multitud vio un partido entretenido y pudo observar bien a Messi, quien jugó pese a lidiar este mes con un tirón de isquiotibiales.

Cada uno de sus movimientos fue recibido lo mismo con vítores que con abucheos por los aficionados de California.

Últimos videos
Lo Último
01:15 Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
01:08 Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
01:00 Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
00:06 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
00:05 Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
23:59 Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026
23:51 Antonio Mohamed se rinde ante Paulinho tras goleada sobre Necaxa
23:36 México sin representantes en la qualy del AMT 2026; sólo Rodrigo Pacheco sigue en el torneo
23:31 ¡Ley del ex! Ángel Sepúlveda anota con Chivas a Cruz Azul
23:29 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 7 del Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
Futbol
22/02/2026
Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
Futbol
22/02/2026
Arteta amenaza a sus jugadores antes del duelo con Dragusin: "Quien crea que no puede afrontarlo..."
Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
Futbol
22/02/2026
Gabriel Milito después de la derrota ante Cruz Azul: "duele perder"
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Futbol
22/02/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
Empelotados
22/02/2026
Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday
Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026
Portada del día
21/02/2026
Portada RÉCORD 22 de febrero de 2026