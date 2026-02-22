Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción

Larcamón y Charly Rodríguez | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 01:15 - 22 febrero 2026
El técnico de La Máquina considera "ilógico" no convocar a su mediocampista

Nicolás Larcamón salió en defensa de Carlos Rodríguez y fue contundente al asegurar que sería "ilógico" dejarlo fuera de una convocatoria de la Selección Mexicana, luego de que Javier Aguirre, actual entrenador tricolor, mencionara que observará a opciones como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, quienes compiten en la misma posición.

Charly Rodríguez y el gol de la victoria ante Chivas | IMAGO7

El técnico de Cruz Azul no dudó en resaltar las cualidades del mediocampista de La Máquina, destacando que su perfil sobrio no debe jugar en su contra.

Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico | IMAGO7

¿Qué dijo Larcamón sobre Aguirre?

"Respeto mucho a Javier Aguirre, pero sería ilógico no tener a Charly Rodríguez en esa convocatoria", afirmó Larcamón.

No tiene tatuajes, no es estrafalario, no vende para que se hable más de él, pero es un jugador integral, inteligente como pocos

Para el estratega, Rodríguez no solo merece estar en el radar, sino que actualmente se encuentra entre la élite nacional en su posición.

"Es, si no el mejor, uno de los tres mejores volantes de México, y es mexicano. Sí, no tiene tatuajes, no es muy estrafalario, no vende ese personaje para que hablen mucho más de él, pero es un jugador colectivo, integral".

Javier Aguirre, en amistosos I IMAGO7

Admira al Vasco Aguirre

Larcamón fue claro en que desconoce los planes del seleccionador, aunque reiteró su admiración hacia él.

"No sé cuáles son los planes de la Selección, no sé cuáles son los planes de Javier y lo respeto muchísimo, para mí es una referencia, pero sí que Carlos, desde mi punto de vista, sería completamente ilógico e injusto que no esté en esa convocatoria".

