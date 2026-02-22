Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Jarvis Cocker: el caballero blanco del britpop fanático del Sheffield Wednesday

Jarivs Cocker, vocalista de Pulp | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:05 - 22 febrero 2026
Con la próxima visita de Pulp a nuestro país, el recuerdo de uno de los frontman más elegantes de la música volvió

Pulp volverá a nuestro país el martes 2 de junio, y eso podría ser toda la nota, pero no, nos enfocaremos en Jarvis Cocker. El frontman de la banda de Sheffield es un ferviente aficionado del equipo oriundo y uno de los más antiguos de Inglaterra.

La fascinación de Jarvis Cocker con el Sheffield Wednesday

Al ser oriundo de Sheffield, una localidad en Yorkshire, al sur de Inglaterra, Jarvis Cocker no tuvo más opción que apoyar al equipo de la ciudad. Sin embargo, su pasión no estuvo ligada tanto al balompié, sino a la música, con esa banda que realizó uno de los himnos más grandes del britpop.

Pulp en vivo | AP

En sus memorias, Jarvis Cocker recordó que uno de sus tíos era un partidario del comunismo, razón por la que apoyó al Wednesday, el equipo "pobre" de Sheffield. En una entrevista para la revista Here, Cocker comentó la anécdota. 

Mi tío Ralph vivía justo enfrente. Solía ​​sentarse en la ventana con un casco alemán puesto, tocando el acordeón. Era un gran partidario del comunismo, y siempre que el Bolshoi o cualquier artista ruso venía a Sheffield, iba a recibirlos a la estación. También tenía un título famoso: se convirtió en el intérprete de la selección alemana de futbol en el Mundial de 1966, porque algunos partidos se jugaron en Hillsborough, en el estadio del Sheffield Wednesday", comentó Jarvis Cocker.
Jarvis Cocker, vocalista de Pulp | AP

De la gente común a la inmortalidad

No cabe duda que uno de los himnos más grandes de Pulp -y el britpop en general- es "Common People", canción incluída en el disco "Different Class". ¿De qué habla la canción? Prácticamente de lo que es el mundo, en cómo los grandes y poderosos aseguran austeridad y una vida normal, algo muy alejado a la gente común.

¿Cuál es la actualidad del Sheffield Wednesday?

Poner al Sheffield Wednesday en la nota solo fue una excusa para comentar sobre Jarvis Cocker y Pulp, pero pongamos un poco en contexto de ese viejo equipo inglés. Ganador de cuatro ligas inglesas -la última en 1930-, ahora está en una de las crisis económicas más grandes de su historia.

En la Championship (Segunda División de Inglaterra), el Wednesday se encuentra en la última posición con menos siete puntos, por un castigo al equipo. Prácticamente condenados al descenso, los aficionados de Sheffield se tendrán que conformar con su gran música, pero no con un buen futbol.

"More" el nuevo disco de Pulp | AP
