Futbol

Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 7 del Clausura 2026

Salomón Rondón celebrando gol ante los Tigres l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:44 - 20 febrero 2026
Pachuca sorprendió y le arrebata al Cruz Azul el segundo puesto

Arrancó la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, con toda una fecha por jugarse, las Chivas siguen liderando a falta de su juego ante el Cruz Azul; sin embargo, los Tuzos del Pachuca dieron un golpe de autoridad sobre los Tigres y se han catapultado en el segundo sitio de manera momentánea. 

Los dirigidos por Esteban Solari remaron contra corriente pero sacaron los tres puntos con voltereta incluida Ozziel Herrera al minuto 38 sacó un disparo cruzado dentro del área para vencer a Moreno y poner el 1-0 a favor de Tigres. 

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Tigres lucía más peligroso, pero el partido cambió al minuto 48, cuando Joaquim Pereira fue expulsado tras una revisión en el VAR. Con superioridad numérica, los Tuzos se fueron al frente y encontraron recompensa al minuto 79. Salomón Rondón empató el encuentro con un sólido remate de cabeza.

Todo apuntaba a un empate, Pachuca dio el golpe definitivo. Al 87’, Robert Kenedy sacó un potente disparo desde larga distancia que se incrustó en la portería de Nahuel Guzmán para firmar un auténtico golazo y sellar su cuarto triunfo para llegar a 14 unidades. 

Así se pusieron en el área técnica tras polémica en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

América respira tras goleada al Puebla 

Las Águilas del América respiraron con una importante victoria con una gran exhibición de Isaías Violante, el debut goleador de Raphael Veiga y un tanto más de Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, América goleó 0-4 al Puebla.

Con esta victoria, América llegó a 11 puntos tras siete jornadas, para así colocarse en la sexta posición de la Tabla General. Para la Fecha 8, las Águilas recibirán a Tigres el sábado, día de la Virgen María, 28 de febrero en el Estadio Azulcrema.

El primer gol de Raphael Veiga | MEXSPORT

¿Qué partidos son los protagonistas en la J7?

Guadalajara visita a La Máquina del Cruz Azul; los dirigidos por Gabriel Milito se meten al Estadio Cuauhtémoc para exponer su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria t el resultado de este duelo podría marcar la tabla alta de la clasificación.

Mientras tanto, otro de los juegos que se antojan para tener un buen desenlace es la visita de Rayados de Monterrey a Ciudad Universitaria para medirse a los Pumas en los que ambos buscan regresar a los primeros sitios.

Liga MX
