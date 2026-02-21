El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca

El Estadio Universitario volvió a ser escenario de un gol que quedó grabado en la memoria del Pachuca vs Tigres. Esta vez fue el brasileño Robert Kenedy quien sorprendió a propios y extraños al marcar el 2-1 frente a los felinos con un disparo desde casi media cancha, dejando sin opciones al experimentado arquero Nahuel Guzmán. La anotación, por su manufactura y contexto, evocó inevitablemente un recuerdo de hace más de dos décadas.

¿Cómo fue el golazo?

Corrían los últimos minutos del juego cuando Kenedy levantó la cabeza y detectó a Guzmán adelantado. Sin pensarlo demasiado, impactó el balón con potencia y precisión quirúrgica. El esférico viajó varios metros mientras el ‘Patón’ retrocedía desesperadamente, solo para ver cómo la pelota se incrustaba en su arco congelando el Volcán.

La escena fue una calca para los aficionados más veteranos. En Invierno 2001, el argentino Walter Silvani firmó un gol de características muy similares en el mismo inmueble. Aquella vez, el delantero aprovechó también la posición adelantada del guardameta rival y sacó un disparo lejano que terminó por convertirse en una de las anotaciones más recordadas en la historia del estadio.

Silvani en 2001 ante Tigres l MEXSPORT

El paralelismo no solo radica en la distancia del disparo, sino en la audacia. Ambos goles compartieron ese elemento de sorpresa, esa fracción de segundo en la que el futbolista decide arriesgar. Silvani lo hizo en una época distinta, cuando este tipo de intentos eran menos comunes; Kenedy, en cambio, lo ejecutó en una era donde el análisis táctico es minucioso y los errores se pagan caro.

El arquero argentino había adelantado líneas para apoyar la salida de su equipo, una práctica habitual en el futbol moderno. Sin embargo, esa decisión lo dejó expuesto ante la visión y técnica del brasileño que lo terminó por sentenciar.

Pachuca venció a los Tigres 1-2 en la Jornada 7 l IMAGO7

Un recuerdo que no se olvida

Las redes sociales no tardaron en comparar ambos tantos. Videos del gol de Silvani comenzaron a circular junto al reciente disparo de Kenedy, generando debate sobre cuál fue más espectacular. Más allá de la discusión, ambos comparten el mérito de haber sido ejecutados en el mismo escenario, el imponente “Volcán”, donde la presión de la afición suele pesar.

En esta ocasión el estadio Universitario fue silenciado al igual que en esa tarde donde Silvani se convirtió en referencia obligada cuando se habla de anotaciones desde larga distancia en esa cancha; ahora, el de Kenedy se suma a esa selecta lista.

Kenedy decretó la voltereta ante Tigres l IMAGO7