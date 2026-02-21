Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Qué es el NFL Combine? Datos, fechas y lo más importante a seguir este 2026

Matthew Golden, receptor de Green Bay, en el NFL Combine del año anterior | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:27 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El evento anual que reúne a los mejores prospectos del futbol americano colegial rumbo al profesionalismo se disputará en unas semanas

La NFL terminó el pasado 10 de febrero con la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, pero los fanáticos ya respiran la siguiente temporada. Uno de los primeros puntos a considerar en el calendario es el NFL Combine, que pone a prueba a los prospectos más interesantes rumbo al Draft.

¿Qué es el NFL Combine?

Los más nuevos en la NFL quedan un poco confundidos con los términos, pero en una forma sencilla y simplificada, el Combine es un escaparate para que los jugadores invitados puedan mostrar su talento. Además de medir su rendimiento y aptitudes físicas, los coaches y managers también ven más allá: el aspecto mental.

Del 23 de febrero al 2 de marzo, los 300 jugadores invitados tendrán la oportunidad de mostrarse y llamar aún más la atención y expectativa generada en la Universidad; aunque otros buscarán ser vistos por primera vez. El Combine es la fecha perfecta para que algunos atletas, con pocos reflectores, puedan subir sus expectativas rumbo al Draft.

Tai Felton, de Minnesota, en el NFL Combine del año anterior | AP

Solo con invitación y evaluación exhaustiva

Tal y como se mencionó anteriormente, los jugadores que participan en el NFL Combine en Indianápolis, solamente pueden ir con una invitación, por lo que son los mejores 300 prospectos rumbo al Draft en turno. Por si fuera poco, las pruebas físicas que realizan son demandantes.

Los jugadores se enfrentan a distintas pruebas físicas, siendo la más famosa la de la carrera de 40 yardas, la mejor para descubrir a los mejores atletas. Aunque también están la prueba de levantamiento de press banca,; salto vertical y salto de longitud; 'three cone', que consiste en correr entre tres conos con una pequeña distancia entre sí; además de exámenes cognitivos como el test Wonderlic.

Bhayshul Tuten, corredor de Jacksonville, en el Combine del año anterior | AP

Los coaches y miembros de la dirigencia de los 32 equipos que asisten al Combine no solo muestran interés en el tema físico, sino que también en el mental. Al estar una semana, los hombres fuertes de las instituciones pueden evaluar el carácter de los prospectos que, a futuro, es un tema muy importante. 

Entre los jugadores invitados al NFL Combine se encuentra el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, quien maravilló al mundo con su gran temple a la hora de lanzar y su historia de vida. El que se espera que sea el pick número 1 -y próximo jugador de Las Vegas Raiders- estará en Indianápolis para mostrar que no es una casualidad su invitación y futuro reclutamiento. 

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
01:16 Portada RÉCORD 21 de febrero de 2026
00:54 Paco Chacón comete garrafal error con el Día de la Bandera y Nacimiento del Niño Dios en plena transmisión
00:50 Nahuel Guzmán presume estadísticas de Tigres pese a la derrota ante Pachuca
00:37 “Lo mejor está por venir” :Jardine lanza mensaje tras goleada sobre el Puebla
00:27 ¿Qué es el NFL Combine? Datos, fechas y lo más importante a seguir este 2026
00:23 Perro ataca a Therian que experimentaba movimientos en la calle
23:44 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 7 del Clausura 2026
23:17 ¡Vuelan y bailan! América regresa a la senda del triunfo con goleada ante Puebla
23:16 Guido Pizarro lanza mensaje tras expulsión de Joaquim: “Ganamos o perdemos todos”
22:58 El golazo de Kenedy ante Tigres que hizo recordar a Walter Silvani de 2001 con Pachuca
Tendencia
1
Futbol Julián Quiñones se luce con hat-trick en la victoria de Al-Qadisiya ante Al-Okhdood y empata a CR7 en la tabla de goleo
2
Futbol Nacional ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
3
Futbol Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"
4
Futbol Lamentable muerte afecta a Chivas y América
5
Empelotados Toño de Valdés anuncia y lamenta en redes el fallecimiento de un entrañable amigo
6
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Portada RÉCORD 21 de febrero de 2026
Portada del día
21/02/2026
Portada RÉCORD 21 de febrero de 2026
Paco Chacón comete garrafal error con el Día de la Bandera y Nacimiento del Niño Dios en plena transmisión
Empelotados
21/02/2026
Paco Chacón comete garrafal error con el Día de la Bandera y Nacimiento del Niño Dios en plena transmisión
Nahuel Guzmán presume estadísticas de Tigres pese a la derrota ante Pachuca
Futbol
21/02/2026
Nahuel Guzmán presume estadísticas de Tigres pese a la derrota ante Pachuca
Jugadores de América, en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT
Futbol
21/02/2026
“Lo mejor está por venir” :Jardine lanza mensaje tras goleada sobre el Puebla
¿Qué es el NFL Combine? Datos, fechas y lo más importante a seguir este 2026
NFL
21/02/2026
¿Qué es el NFL Combine? Datos, fechas y lo más importante a seguir este 2026
Perro ataca a Therian que experimentaba movimientos en la calle
Contra
21/02/2026
Perro ataca a Therian que experimentaba movimientos en la calle