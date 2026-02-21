¿Qué es el NFL Combine? Datos, fechas y lo más importante a seguir este 2026

La NFL terminó el pasado 10 de febrero con la victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, pero los fanáticos ya respiran la siguiente temporada. Uno de los primeros puntos a considerar en el calendario es el NFL Combine, que pone a prueba a los prospectos más interesantes rumbo al Draft.

¿Qué es el NFL Combine?

Los más nuevos en la NFL quedan un poco confundidos con los términos, pero en una forma sencilla y simplificada, el Combine es un escaparate para que los jugadores invitados puedan mostrar su talento. Además de medir su rendimiento y aptitudes físicas, los coaches y managers también ven más allá: el aspecto mental.

Del 23 de febrero al 2 de marzo, los 300 jugadores invitados tendrán la oportunidad de mostrarse y llamar aún más la atención y expectativa generada en la Universidad; aunque otros buscarán ser vistos por primera vez. El Combine es la fecha perfecta para que algunos atletas, con pocos reflectores, puedan subir sus expectativas rumbo al Draft.

Tai Felton, de Minnesota, en el NFL Combine del año anterior | AP

Solo con invitación y evaluación exhaustiva

Tal y como se mencionó anteriormente, los jugadores que participan en el NFL Combine en Indianápolis, solamente pueden ir con una invitación, por lo que son los mejores 300 prospectos rumbo al Draft en turno. Por si fuera poco, las pruebas físicas que realizan son demandantes.

Los jugadores se enfrentan a distintas pruebas físicas, siendo la más famosa la de la carrera de 40 yardas, la mejor para descubrir a los mejores atletas. Aunque también están la prueba de levantamiento de press banca,; salto vertical y salto de longitud; 'three cone', que consiste en correr entre tres conos con una pequeña distancia entre sí; además de exámenes cognitivos como el test Wonderlic.

Bhayshul Tuten, corredor de Jacksonville, en el Combine del año anterior | AP

Los coaches y miembros de la dirigencia de los 32 equipos que asisten al Combine no solo muestran interés en el tema físico, sino que también en el mental. Al estar una semana, los hombres fuertes de las instituciones pueden evaluar el carácter de los prospectos que, a futuro, es un tema muy importante.

Entre los jugadores invitados al NFL Combine se encuentra el mariscal de campo de Indiana, Fernando Mendoza, quien maravilló al mundo con su gran temple a la hora de lanzar y su historia de vida. El que se espera que sea el pick número 1 -y próximo jugador de Las Vegas Raiders- estará en Indianápolis para mostrar que no es una casualidad su invitación y futuro reclutamiento.