Contra

Perro ataca a Therian que experimentaba movimientos en la calle

Ramiro Pérez Vásquez 00:23 - 21 febrero 2026
El joven se sentía con la conexión con un animal cuando canino los sorprendió

Un momento de susto experimentó un joven que se identifica como therian cuando se encontraba realizando una conexión con un animal sobre la banqueta de una tienda; sin embargo, ese gesto provocaría por ser atacado por un perro que pasaba por ese lugar.

El momento sucedió cuando exponía sus mejores movimientos portando una máscara de canino parecido a un pastor alemán y con las manos cubiertas con los mismos colores mostrándose como una auténtica mascota.

Therian en plena calle l CAPTURA

Después de unos segundos de permanecer en el pavimento un perro real se acerca detenidamente para ladrar; sin embargo, de inmediato empieza a atacar directamente al rostro del individuo y termina por despojarle la cubierta del rostro para no soltarla. 

Con la máscara en la trompa del animal el chico muestra una mirada intacta sobre la cámara para dejar mostrar que se encuentra bien desatando la reacción de los presentes y es entonces que el canino se tranquiliza y empieza a mover la cola logrando su cometido dejar al descubierto al therian. 

El momento en que es atacado therian por perro l CAPTURA

¿Cuál fue el primer therian en México?

Esta nueva tendencia de los therians en diversas partes del mundo, llegó recientemente a México siendo descubierto el primero de su especie en Sonora hace menos de una semana, al mostrar a una persona que se identificó como cocodrilo. Las imágenes comenzaron a compartirse ampliamente en plataformas digitales.

En el clip se observa a la persona portando elementos alusivos a un reptil, particularmente a un cocodrilo, lo que llamó la atención de usuarios que aseguran que podría tratarse del “primer therian en México” que se hace visible públicamente en esa región del país, aunque no sabe realmente si fue el primero, sí fue el primero que se expuso en redes. 

Los términos therians y furros se volvieron tendencia en TikTok e Instagram durante 2026./ RS

¿Quién es un therian?

Los therians son seres humanos, común y corrientes, que se identifican como therians y suelen explicar que su conexión con un animal, espiritual o psicológica, y no necesariamente implica creer que son físicamente ese animal pero actúan como dichos con diversos accesorios. 

Dicha situación se ha convertido en la tendencia en las últimas semanas que tuvo como surgimiento en diversos puntos del mundo colapsando las diversas plataformas de redes sociales e incluso con muchos aceptando este estilo de entretenimiento con surgimientos de escuelas y de entrenamientos para cada uno de ellos. 

