Raúl Jiménez se burla de Chivas: "Es imposible que sea el más grande"

Raúl Jiménez es el delantero mexicano más relevante de la Premier League, por lo que fue parte de una dinámica reciente de parte de las redes sociales de la misma liga; en ella, el ex de América ha dado una declaración polémica para algunos aficionados.

La dinámica consiste en mencionar a el equipo más grande del país del que son originarios los jugadores, por lo que el delantero del Fulham no dejó pasar la oportunidad de recordar a su exequipo en Liga MX.

Raúl Jiménez enfrentando a Idrissa Gueye en un Fulham vs Everton | AP

"No, es imposible"

En la dinámica que hizo la Premier League, en la que se preguntaba cuál es el equipo más grande del país de cada jugador, cuando llegó el turno de Raúl Jiménez, el delantero no dudó en decir que es América; sin embargo, de manera inmediata, uno de los encargados de dicha dinámica le preguntó: "¿No es Guadalajara?"

A esa pregunta, Jiménez se limitó a decir: "No, es imposible", dejando en claro que, aunque lleva mucho tiempo fuera de México, no olvida al equipo de sus amores, al que podría regresar en algún momento de su carrera.

En la sección de comentarios, muchos aficionados han estado de acuerdo con la declaración del mexicano; sin embargo y como era de esperarse, muchos de ellos también han desaprobado las palabras del ariete del Fulham.

Algunos de ellos no creen en las palabras de Raúl ya que, desde su punto de vista, el examericanista no ha sido campeón de la Premier League, siendo esta una comparación directa con 'Chicharito' Hernández, quien en su primer año fue el ganador de la liga inglesa de la mano de Sir Alex Ferguson.

¿Qué sigue para Raúl Jiménez en el futbol de Inglaterra?

Después de haber jugado y ganado en la última ronda de la FA Cup ante Stoke City, el Fulham sostendrá tres partidos de Premier League consecutivos antes de la siguiente ronda de la copa.

Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport

Primero, este domingo 22 de febrero, el equipo de Raúl se medirá a Sunderland como visitante abriendo la jornada dominical; posteriormente, de regreso en Craven Cottage, el mexicano y compañía recibirán a Tottenham, para cerrar ante West Ham de igual manera como locales.