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Futbol

¿El Barcelona es el mejor equipo femenil de la historia? Los datos dice que sí

Barcelona femenil festejando un gol l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 11:35 - 22 mayo 2026
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Barcelona Femenil, un fenómeno que ha reescrito las reglas del futbol global

En 1970, impulsadas por la iniciativa de la jugadora Imma Cabecerán, un grupo de mujeres disputó el primer partido femenil en el Camp Nou. En ese momento no tenían el reconocimiento oficial de la directiva, pero sí la certeza de que estaban iniciando algo gigante. Aunque la creación oficial del equipo Barcelona Femenil llegó hasta 2015, el ADN ganador ya estaba ahí.

El dominio del Barcelona en la cancha se explica a través de marcadores abultados y una superioridad táctica que a veces parece de otro planeta. El plantel cuenta con figuras generacionales que ya tienen un lugar de leyenda en el futbol.

Alexia Putellas en celebración con Barcelona en Champions League Femenino | AP
Alexia Putellas en celebración con Barcelona en Champions League Femenino | AP

Las responsables del dominio

  • Alexia Putellas: La capitana e icono institucional rompió la marca histórica de 232 goles de César Rodríguez, consolidando un legado que en el entorno azulgrana ya se compara directamente con el impacto de Lionel Messi.

  • Aitana Bonmatí: El motor del mediocampo y un referente global que ha acaparado las portadas del mundo sumando múltiples Balones de Oro a sus vitrinas.

  • Irene Paredes y Mapi León: Los pilares de una defensa que no solo destruye el juego rival, sino que construye la salida de un equipo que juega de memoria.

Aitana Bonmatí en un partido amistoso contra América | IMAGO 7

La vitrina azulgrana

Su palmarés son el reflejo de un monopolio deportivo que se extiende por más de una década:

  • Liga (11): Una dinastía impecable con títulos en 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, y un dominio absoluto consecutivo desde la temporada 2019-20 hasta la reciente 2025-26.

  • Copa de la Reina (12): Las máximas ganadoras de la competición, levantando el trofeo por primera vez en 1993-94 y manteniendo una racha voraz en la última década (2010-11, 2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2023-24, 2024-25, 2025-26).

  • Supercopa de España (6): Monopolio casi absoluto desde la creación del nuevo formato (2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).

  • Champions League (3): El torneo que las consagró en la élite continental con los campeonatos de 2020-21, 2022-23 y 2023-24.

  • Éxitos regionales: 11 Copas Catalunya (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025) y la histórica Copa Generalitat de 1985.

Hoy las del Barça no son solo las rivales a vencer en Europa, son el equipo en el que se miran los proyectos deportivos de todo el mundo. Su éxito radica en haber entendido que el futbol femenil no es un gasto, sino una apuesta rentable.

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