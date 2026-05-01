¡Guts en el Camp Nou! Olivia Rodrigo protagoniza la nueva piel del Barcelona para el Clásico

El FC Barcelona vuelve a sacudir la industria del futbol y la música. Como ya es tradición en los duelos de máxima tensión, el equipo catalán ha confirmado que Olivia Rodrigo será la artista que lucirá en el pecho de la camiseta blaugrana para el Clásico frente al Real Madrid del próximo 10 de mayo.

El logo de su exitoso álbum "GUTS" sustituirá temporalmente al de Spotify, consolidando una estrategia que une a los mejores atletas con los íconos globales del streaming. Esta colaboración no solo se limitará al terreno de juego, sino que se espera el lanzamiento de una línea de ropa exclusiva y ediciones limitadas que, como ha sucedido con Rosalía o los Rolling Stones, prometen agotarse en cuestión de minutos.

¿Por qué el Barcelona eligió a Olivia Rodrigo para El Clásico?

La elección de la cantante estadounidense no es casualidad. El Barcelona y Spotify buscan conectar con las audiencias más jóvenes y el mercado norteamericano, un territorio clave ahora que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina.

Olivia es actualmente la voz de la Generación Z, acumulando miles de millones de reproducciones y liderando las listas de popularidad en todo el mundo. Además, la estética "rebelde" y vibrante de su era GUTS encaja perfectamente con la imagen renovada que el club busca proyectar.

Al colocar a una de las artistas más influyentes del momento en el partido más visto del planeta, el Barça asegura un impacto mediático que trasciende lo deportivo, convirtiendo la camiseta en un objeto de deseo tanto para fanáticos del futbol como para los "Livies".

Olivia Rodrigo con la camiseta especial del Barça l Instagram @fcbarcelona

¿Quién es Olivia Rodrigo? El fenómeno que conquistó el pop

Para quienes aún no están familiarizados con su trayectoria, Olivia Rodrigo es una cantautora y actriz estadounidense de 23 años que irrumpió en la escena musical con una fuerza sin precedentes.

Olivia Rodrigo en México: Todo lo que necesitas saber | x: OliviaRodrigoHQ

Saltó a la fama internacional en 2021 con su sencillo debut "drivers license", el cual rompió récords de streaming y le valió tres premios Grammy, incluyendo Mejor Artista Nueva. Rodrigo se ha consolidado como una de las compositoras más talentosas de su generación.