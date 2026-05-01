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Empelotados

¡Sin filtros! 'El Ruso' Zamogilny revienta a José Ramón Fernández y su estilo de periodismo

Todo sobre la polémica entre David Faitelson y José Ramón Fernández, durante las votaciones al Salón de la Fama, de Pachuca.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:11 - 01 mayo 2026
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El analista arremetió contra el estilo de José Ramón Fernández y aseguró que ese tipo de periodismo “le hace mal al futbol mexicano”

Durante su participación en Pláticas del Mal, Damián Zamogilny no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra el estilo periodístico de José Ramón Fernández, dejando en claro que, aunque no es un tema personal, sí existe un fuerte desacuerdo con la forma en que se aborda el futbol en ciertos espacios.

“No lo odio, pero no comulgo con ese periodismo”

El “Ruso” marcó distancia desde lo personal, pero fue contundente en su postura profesional. Además, dejó claro el fondo de su crítica:

No odio a José Ramón, no me hizo absolutamente nada… pero es un tipo de periodista con el cual no puedo tolerar, no puedo convivir, no puedo dejar que se exprese libremente

“Me parece que ha sido también una forma de periodismo que le hace mal al futbol mexicano, ese periodismo particularmente

“Sus discípulos no hablan de futbol”

Uno de los puntos más fuertes de su declaración fue la crítica hacia quienes han seguido esa escuela. Zamogilny aseguró que muchos de los periodistas influenciados por José Ramón han replicado ese estilo, enfocándose más en generar controversia que en hablar realmente de futbol.

Muchos de sus discípulos, hoy los vemos, José Ramón no habla de fútbol, sus discípulos no hablan de fútbol. No hablan de fútbol. Todos se van por la polémica fácil

Es al final de cuentas lo que hoy te da el clic, el clic fácil

Según su visión, esto ha provocado que los espacios de análisis se conviertan en plataformas de confrontación constante, donde el debate se basa más en ataques que en argumentos futbolísticos.

“No hablan de futbol, se enfocan en el madrazo”

El “Ruso” incluso puso en duda la credibilidad de muchos señalamientos a lo largo de su carrera de José Ramón:

Ha sido manipulado durante muchísimos años y han sacado ventaja de eso, porque nunca ha podido probar nada de todo lo que ha dicho

Yo lo entiendo porque en ESPN no hay derechos de nada. Son puras mesas de análisis. Entonces, si no haces ruido, ¿cómo haces para ponerte en el centro del futbol mexicano?

Nosotros hablamos de futbol… y ellos se enfocan en el madrazo… Ese discurso hay que eliminarlo ya
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