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Empelotados

José Ramón Fernández explota y acusa de montaje la disculpa de Faitelson

José Ramón Fernández y David Faitelson | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:12 - 29 abril 2026
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Joserra rompe el silencio y vuelve a arremeter en contra de Faitelson

La novela continúa. Lo que parecía un momento de reconciliación histórica en la reciente votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional, ha sido calificado por José Ramón Fernández como una puesta en escena orquestada para favorecer la imagen de David Faitelson.

José Ramón Fernández | MEXSPORT

JOSERRA ROMPE EL SILENCIO

Tras días de silencio y un frío apretón de manos frente a las cámaras en Pachuca, José Ramón utilizó sus redes sociales para desestimar el gesto de su exalumno. El veterano periodista aseguró que el momento en el que Faitelson tomó el micrófono para pedirle perdón no fue un acto espontáneo, sino un plan fríamente calculado.

"Eso estaba preparado, observa los videos, varias tomas y te darás cuenta. No aprovechó el momento, tuvo varios cómplices apoyando que esto se diera tristemente"

Tuiit José Ramón Fernández |

Además, por medio de su cuenta de X, (antes Twitter), el propio José Ramón Fernández ha compartido diversas publicaciones de seguidores suyos que tienen la misma teoría sobre que todo el 'show' fue planeado.

FAITELSON GUARDA SILENCIO

Mientras José Ramón arremete contra la legitimidad del acto, David Faitelson ha optado por la discreción. El hoy analista de Televisa no ha respondido a las acusaciones de "montaje", manteniendo la postura de arrepentimiento que mostró en el estrado cuando afirmó que su salida de ESPN y su llegada a la competencia habían fracturado una relación de décadas que él deseaba sanar.

Pese a los señalamientos de José Ramón Fernández sobre una presunta complicidad, la organización del Salón de la Fama del Futbol Internacional no ha emitido comunicados oficiales. El evento, que año con año reúne a la élite del balompié y el periodismo, se ha visto envuelto en esta polémica extra-cancha que confirma que la herida entre el maestro y el aprendiz sigue abierta y, al parecer, lejos de cicatrizar.

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7
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