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Futbol

¿Chicharito al Atlante? Emilio Escalante Jr., presidente del club, rompe el silencio

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero de las Chivas | IMAGO7
Gerardo Rosales 16:10 - 29 abril 2026
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El club niega negociaciones con Javier Hernández para su regreso a la Liga MX

Los Potros de Hierro están de vuelta en la Primera División y con ello regresan también a la Ciudad de México. Tras confirmarse su retorno, comenzaron a surgir nombres que podrían reforzar al equipo, entre ellos el de Javier Hernández, lo que generó expectativa.

Chicharito Hernández Atlante ROTA
Chicharito Hernández Atlante ROTA

NO HAY NADA POR JAVIER HERNÁNDEZ

En la inauguración de la primera escuela filial del club en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, estuvo presente Emilio Escalante Jr., vicepresidente de la institución, quien habló sobre el proyecto deportivo y las versiones que colocan a figuras mediáticas en el plantel.

Emilio Escalante, dueño de Atlante | MEXSPORT

Escalante fue claro respecto a la posible llegada de Hernández, descartando cualquier negociación hasta el momento, enfocándose en la construcción del equipo.

“Estamos trabajando en el plantel, debemos de enfocarnos en el talento nacional y juvenil, tenemos que apoyarlo, somos el equipo del pueblo. Atlante debe dejar la vara muy alta este torneo, por el momento no hay nada, ni hemos hablado”, comentó el vicepresidente.

Por su parte, Christian Bermúdez también se refirió al tema, reconociendo la calidad del delantero, aunque también no entró mucho en detalles sobre la posible llegada de Hernández.

“Es un jugador muy inteligente, que si le sabes dar buenos pases, él las va a meter. A jugadores como él (Javier) debes saber hacerlos jugar, aunque no sé si esté bien físicamente o esté negociando, pero siempre es importante tener este tipo de jerarquía”, dejó claro Bermúdez.
Christian Bermúdez celebra gol con al Atlante | IMAGO7

ATLANTE VA POR JÓVENES

En sus declaraciones, Escalante insistió en que el proyecto de los Potros estará basado principalmente en jóvenes, buscando construir una base de cara al regreso a la máxima categoría.

“Tenemos que probar a muchos jóvenes, debemos de ver las subs… Atlante está regresando, no fue nada fácil, hoy es importante para nosotros estar al nivel, pero no volvernos locos”, comentó Emilio Escalante Jr.

El directivo también explicó la elección de Miguel Herrera como entrenador, señalando que su perfil encaja con la filosofía institucional del club.

“Estamos muy contentos, Miguel es alguien que ha entendido la filosofía de mi padre y de nosotros que es la de trabajar mucho y sobre todo demostrar por qué estamos aquí enfrente y se necesitan resultados”, afirmó Escalante Jr.

Finalmente, Bermúdez respaldó la llegada del técnico mexicano, destacando su capacidad para manejar grupos y mantener la motivación dentro del equipo, resaltado que ya lo dirigió en varias ocasiones.

Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Escudo de Atlante en la Liga de Expansión | IMAGO7

“Miguel tiene esa clave para siempre mantener motivado, unido y siempre vaya para adelante, me gusta su carácter, personalidad que tiene, sin lugar a duda eso lo transmite y para el club él es el indicado”, finalizó el ‘Hobbit’.
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