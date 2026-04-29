Chicharito y Henry Martín no interesan al Atlante

El Atlante continúa delineando su proyecto deportivo con miras a su regreso a la Liga MX. Este martes, el club azulgrana hizo oficial la incorporación de Miguel Herrera como su nuevo director técnico, marcando el inicio de una nueva etapa que incluye la planificación del plantel que competirá en el máximo circuito.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del equipo, Emilio Escalante, confirmó que parte del armado del plantel contemplará la evaluación de jugadores provenientes de Mazatlan, franquicia adquirida recientemente por la institución azulgrana.

No obstante, también dejó claro que la prioridad estará en reforzar al equipo durante el mercado de verano, con el objetivo de conformar una plantilla competitiva. Ante esto, ya han salido algunos jugadores que podrían ser los primeros jugadores en reforzar el ptroyecto azulgrana.

Emilio Escalante | IMAGO7

Atlante apunta al mercado de fichajes de verano

Con la ventana de transferencias en el horizonte, han comenzado a surgir versiones sobre posibles incorporaciones de alto perfi. Y uno de los nombres que sonó fue el de Javier Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana y Henry Martín.

La posible llegada de figuras de este calibre representaría un movimiento relevante en el mercado, además de reforzar la visibilidad del proyecto encabezado por la directiva del Atlante. Sin embargo, hasta el momento, estas versiones se mantienen en el terreno de la especulación y no han sido confirmadas por fuentes oficiales del club.

Chicharito l IMAGO7

¿Existe acercamiento con Henry Martín y Chicharito?

Pese a las versiones que han circulado en torno a Javier Hernández, información difundida por Carlos Ponce de León, director del medio RÉCORD, señala que actualmente no existe ningún acercamiento formal entre el Atlante y los delanteros mexicanos.

Por ahora, el club se encuentra en una etapa inicial de planeación deportiva. Se espera que una vez concluido el torneo Clausura, tanto Miguel Herrera como Jorge Santillana, director deportivo, comiencen a definir los perfiles y movimientos necesarios para fortalecer al equipo.

El mercado de verano abrirá oficialmente el 1 de julio, momento en el que el Atlante podrá gestionar fichajes tanto del ámbito nacional como internacional. Esta ventana será clave para consolidar un proyecto que busca competir en la Liga MX y establecer una base sólida de cara a los próximos torneos.