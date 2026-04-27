Emilio Escalante revela que Miguel Herrera está comprometido con el proyecto de Atlante

Miguel Herrera y Atlante escribirán una nueva historia juntos, pues el entrenador mexicano se apoderará del banquillo y el anuncio se hará oficial en los próximos días, así lo afirmó el presidente del club, Emilio Escalante en entrevista exclusiva para RÉCORD.

La afición pedía al ‘Piojo’ Herrera como el entrenador del equipo en este regreso a Primera División, incluso el propio técnico había expresado su deseo de dirigir a los Potros de Hierro. Emilio Escalante afirmó que en la plática que tuvieron, el estratega mexicano expresó su compromiso con el proyecto.

“Con la gente que nos acercamos hubo la mejor intención. Él está muy comprometido y esperemos que se pueda cerrar en este par de días. Es el más adelantado. Esperemos que esos detalles que nos quedan todavía se pueda cerrar. Viene con actitud y con una revancha”, aseguró Escalante para RÉCORD.

Emilio Escalante, dueño del Atlante | CORTESÍA ATLANTE

Campeón con Atlante en su etapa como futbolista, en la temporada 1992-93, Herrera se convirtió en una leyenda de los Potros. Posteriormente tuvo su oportunidad como entrenador, primero como asistente. Con 96 encuentros dirigidos, el mexicano ganó 38, empató 31 y perdió 27.

Luego de su paso por la Selección de Costa Rica, donde no tuvo éxito al no lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026, Herrera tomará un nuevo desafío, en un lugar en el que es leyenda y tendrá el respaldo de la afición.

Caravana del Atlante en la Ciudad de México | Atlante FC

Sobre la reestructuración de Atlante después de culminar su paso por la Liga de Expansión, Escalante detalló que hay algunos elementos del plantel actual que podrían quedarse, así como otros de Mazatlán, pero es algo que tendrá que evaluar el técnico.

Escudo del Atlante en la Liga de Expansión | MEXSPORT