Atlante amarra a Miguel Herrera como su nuevo DT para su regreso a Liga MX

El banquillo de los Potros de Hierro ya tiene dueño. Tras su reciente eliminación en la que fue su última Liguilla dentro de la Liga de Expansión, el Atlante ha comenzado la restructuración de cara al Apertura 2026, marcando su ambicioso regreso a la Liga MX. La pieza angular de este proyecto es un viejo conocido de la institución: Miguel Herrera.

Miguel Herrera | MEXSPORT

MIGUEL HERRARA, NUEVO DT DEL ATLANTE

De acuerdo con información publicada por Carlos Ponce de León en su columna para el diario RÉCORD, la directiva azulgrana y el estratega mexicano han alcanzado un acuerdo verbal para que Herrera asuma la dirección técnica del equipo.

"Ya existe arreglo entre la directiva del Atlante y Miguel Herrera para que el Piojo se convierta en el nuevo entrenador de los azulgrana en el retorno a Liga MX y se hará oficial pronto"

La llegada de Herrera no es una sorpresa absoluta, pero sí un golpe de autoridad en el mercado. En días pasados, el propio dueño del club, Emilio Escalante, había confirmado que el "Piojo" figuraba en la lista de candidatos junto a otros perfiles. Sin embargo, la balanza se inclinó a favor del exentrenador de la Selección Mexicana debido a su estrecho vínculo histórico con el club.

Miguel Herrera ha manifestado en múltiples ocasiones que el Atlante es el equipo al que "nunca podría decirle que no". Con este acuerdo, el timonel cumple su palabra y regresa a la institución que no solo lo vio brillar como jugador, sino que también le brindó su primera oportunidad como director técnico en el lejano 2002.

Miguel Herrera | IMAGO7

PIOJO HERRERA REGRESA A CASA

Actualmente, Herrera se desempeña como analista estelar en la cadena TUDN, donde se perfilaba como una de las figuras principales para la cobertura de la próxima Copa del Mundo.

Con el acuerdo con el Atlante prácticamente cerrado, queda en el aire si el técnico mantendrá su participación en los micrófonos de manera provisional hasta el inicio de la pretemporada o si presentará su renuncia inmediata para enfocarse de lleno en la planeación del plantel que competirá en el máximo circuito.

El anuncio oficial se espera para los próximos días. El regreso del Atlante a la Liga MX, acompañado de una figura mediática y experimentada como Miguel Herrera, ilusiona a la afición azulgrana en su regreso al máximo circuito.