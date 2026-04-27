Clausura 2026: Liguilla, eliminados y tabla general

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX terminó luego de 17 jornadas. El panorama rumbo a la Liguilla ya casi está definido, en el que solo los primeros ocho equipos avanzan directamente.

Pumas le ha arrebatado el liderato al Guadalajara tras imponerse al Pachuca, catapultando su constancia a lo largo de la competencia. Cruz Azul por su parte se quedaron con el tercer sitio y en el cuarto los Tuzos.

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT

Equipos clasificados a la Liguilla al momento

Con el formato tradicional de Liguilla directa, los ocho primeros lugares de la tabla general son los que avanzan. Con la victoria de los Rojinegros, los equipos clasificados son: Pumas, Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América.

Cruz Azul previo a duelo ante Necaxa l IMAGO7

Estos clubes serán los protagonistas de la Fase Final, en la que buscarán quedarse con el título del Clausura 2026 a las puertas del Mundial 2026.

Cruces de Cuartos de Final

Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

Atlas venció a América en la última jornada del torneo regular | Imago7

Clásico capitalino y recuerdos de 2017 y 2023

Con Pumas afianzándose en el liderato y América como el peor de los equipos de la Liguilla tras perder ante Atlas, el Clásico Capitalino está más que confirmado para la Fiesta Grande del futbol mexicano, en una reedición del duelo de la Jornada 12 de este torneo de Clausura 2026.

La serie cerrará en el Estadio Olímpico Universitario, pero abrirá en el Estadio Banorte, pero ese partido de Ida sería el único que se juegue de Liguilla para las Águilas en caso de pasar a Semifinales ya que tienen que entregar el inmueble después de esos dos duelos.

El otro juego que ya está confirmado es Chivas vs Tigres, con el recuerdo reciente de la Jornada 14, en la que los Felinos golearon 4-1 al Rebaño Sagrado; sin embargo, la serie tendrá su final en el Estadio Akron, donde se llevaron a cabo las Vueltas de las dos Finales de Liga MX que han jugado entre ambos, tanto en 2017 como en 2023.

Cabe resaltar que los partidos de Ida se jugarán el primer fin de semana de mayo, pero se jugará el siguiente, es decir, la ronda de Cuartos de Final no se jugará a mitad y fin se semana como normalmente se hacía con anterioridad.

Eliminados del Clausura 2026

Con este escenario, los equipos que quedarían eliminados del Clausura 2026 son aquellos ubicados del lugar 9 al 18 de la tabla general. Al momento, los clubes sin posibilidades de avanzar a la Liguilla son: León, Querétaro, Monterrey, Atlético San Luis, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Puebla, Santos, León y Tijuana, estos últimos como los más recientes.

Estos equipos no lograron la regularidad necesaria durante el torneo y se despiden anticipadamente, comenzando desde ahora la planeación de cara al próximo certamen.

A pesar de que algunos resultados de la última jornada podrían mover posiciones, el margen ya no alcanza para que estos clubes se metan entre los ocho mejores del campeonato.