Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 17 del Clausura 2026

El Clausura 2026 entra su última fecha; la Jornada 17 trae diversos partidos en la que varias cosas se encuentran en juego de cara a la Liguilla entre ellas el equipo que se quede con el liderato en donde Chivas y Pumas con 35 y 33 puntos se disputan la cima.

¿Quiénes conforman el top 5?

El liderato general sigue pintado de rojiblanco, pero esto aún podría cambiar en la última jornada. Guadalajara empató sin goles en Aguascalientes y no logró amarrar la cima de la tabla, aunque una victoria en la Jornada 17 lo haría; de lo contrario, tendrán que esperar el resultado de Pumas.

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

La gran remontada de la jornada la protagonizaron los Pumas. En un duelo de volteretas en Ciudad Universitaria, los felinos lograron remontar ante FC Juárez para sumar tres puntos de oro. Este triunfo los catapulta momentáneamente a la segunda posición general.

En el tercer puesto aparece el Pachuca quien bajó de la parte alta. Tijuana se aferró a sus opciones y logró un triunfo clave de 3-1 ante los Tuzos en su duelo en la Jornada 16 lleno de intensidad, errores puntuales y momentos decisivos que marcaron el rumbo del encuentro.

Xolos vs Pachuca Jornada 16 Clausura 2026 I IMAGO7

En la otra cara de la moneda, Cruz Azul sufrió un tropiezo que podría ser costoso. La Máquina no logró descifrar el cerrojo de los Gallos Blancos en Querétaro y tuvo que conformarse con un empate. Este resultado puso en riesgo su posición en la tabla, pero gracias a la derrota de Toluca ante Mazatlán, no cayeron más puestos.

Finalmente, Toluca conforma el quinto puesto de la Tabla General; Mazatlán se despidió oficialmente del Estadio El Encanto de la mejor manera posible pues, ante un inmueble lleno, los Cañoneros lograron venir de atrás y vencer al bicampeón de la Liga MX.

Marcel Ruiz, jugador de Toluca, ante Mazatlán | IMAGO7

Los partidos más interesantes

Para la última fecha trae partidos interesantes entre ellos el segundo ante el tercero; Pachuca recibe a los Pumas en la busqueda de las tres unidades para consolidarse en la aparte alta de la clasificación con el objetivo de recibir en casa la Vuelta de los Cuartos de Final.