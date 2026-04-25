Bryan Garnica marca insólito gol para Puebla y se va expulsado ante Querétaro

Por algo es el Viernes Botanero. La Fase Regular del Clausura 2026 está por terminar, pero el balón tuvo una última parada en el Estadio Cuauhtémoc, para un duelo sin ninguna repercusión entre Puebla y Querétaro.

Sin embargo, el partido comenzó con la magia característica de los partidos de los viernes en la Liga MX, que tuvo protagonista: Bryan Garnica. El jugador de La Franja hizo de todo en los 15 minutos del encuentro, con un gol y una expulsión.

Bryan Garnica, jugador de Puebla | IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Bryan Garnica?

Al minuto 10, el conjunto de los Gallos Blancos intentó salir jugando desde el arquero, José Hernández, quien le dio un balón a Carlo Adriano. Sin embargo, el jugador español se equivocó y le entregó el balón a Garnica.

El jugador mexicano levantó la cabeza y se percató que Hernández se encontraba distraído y fuera de su posición, por lo que de una remató y mandó el balón al fondo. Pero la anotación no fue lo único que hizo Bryan.

La expulsión de Bryan Garnica

Tan solo cinco minutos después de su anotación, Bryan Garnica vio la tarjeta roja tras una una entrada a Juan Cázarez. El jugador del Puebla realizó una dura entrada y, aunque en su momento no recibió castigo, tras la ayuda del vídeo arbitraje, Salvador Pérez Villalobos expulsó al mexicano.

El conjunto de Albert Espigares ahora juega con 10 hombres y los Gallos Blancos comenzaron a tomar control del partido. Sin embargo, el conjunto del Bajío aún no ha podido empatar el encuentro.