Larcamon lanza critica tras regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca: "Volvieron antes las leyendas que nosotros"

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, habló tras el empate 1-1 ante Querétaro y asumió la responsabilidad por el momento que atraviesa su equipo, reconoció la deuda con la afición pese a las sensaciones positivas en el funcionamiento. También aclaró la polémica sobre una posible alineación indebida.

“Disculparnos con la afición, hemos tenido méritos pero no es de merecimientos, nos responsabilizamos por los resultados” , dijo.

Nicolás Larcamón esperando el inicio del partido ante América | Imago7

En cuanto al desempeño reciente, el estratega destacó una mejora en la generación de juego y la actitud del plantel, aunque admitió que eso no ha sido suficiente para conseguir victorias.

“En los últimos tres partidos en términos de generación y volumen la respuesta futbolística y actitud está, pero con eso no está alcanzando”, determinó.

Cruz Azul vs Querétaro | IMAGO7

Larcamón también se refirió al regreso al Estadio Banorte, considerándolo una noticia positiva, aunque tardía en el contexto actual del equipo. Y es que La Máquina juega de local en Puebla.

Regresar al Banorte es una excelente noticia que llega un poco tarde. Regresaron antes las leyendas de México y Brasil que nosotros

Finalmente, aclaró la polémica sobre una posible alineación indebida. Larcamón desmintió cualquier irregularidad y explicó la presencia de un integrante del staff en una zona específica del campo.

“No hubo ninguna alineación indebida, había un miembro del staff en la zona de paro cardiaco pero hasta ahí, no hay alineación indebida”. Además, precisó que el médico Paolo Arriaga es el encargado de esa área.