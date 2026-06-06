Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mundial 2026: Ecuador, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Ecuador rumbo al Mundial 2026 l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 00:00 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Te presentamos todos los detalles a seguir sobre La Tri

Ecuador se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia futbolística con su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La Tri disputará su quinto Mundial tras haber estado presente en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014, Catar 2022 y ahora en la edición de 2026. El combinado sudamericano llega respaldado por una generación de futbolistas que compiten en algunas de las ligas más importantes del planeta y con la ilusión de superar su mejor actuación histórica.

La primera participación ecuatoriana en una Copa del Mundo se produjo en 2002 bajo la dirección técnica de Hernán Darío Gómez. Aunque no logró superar la fase de grupos, aquella clasificación marcó un antes y un después para el futbol del país. Cuatro años más tarde, en Alemania 2006, Ecuador alcanzó la mejor actuación de su historia al clasificarse a los octavos de final después de vencer a Polonia y Costa Rica en la fase de grupos. Finalmente fue eliminado por Inglaterra mediante un gol de tiro libre de David Beckham.

Tras ausentarse de Sudáfrica 2010, la selección regresó en Brasil 2014 y posteriormente en Catar 2022. En ambas ocasiones quedó eliminada en la fase de grupos, aunque dejó actuaciones destacadas y consolidó una generación de futbolistas que hoy representan la base del proyecto rumbo al Mundial de 2026.

Pacho y Sebastián Beccacece, jugador y seleccionador de Ecuador, en duelo amistoso ante México | MEXSPORT

La clasificación a la Copa del Mundo de 2026 confirmó el crecimiento sostenido de Ecuador en el fútbol internacional. La Tricolor terminó en los primeros lugares de las eliminatorias sudamericanas y aseguró su boleto con anticipación, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de la CONMEBOL.

Calendario de Ecuador

Ecuador quedó ubicado en el Grupo E y tendrá una exigente fase de grupos frente a selecciones de distintos continentes. El debut será ante Costa de Marfil, posteriormente enfrentará a Curazao y cerrará la primera ronda contra Alemania.

Fecha

Partido

Sede

14 de junio de 2026

Ecuador vs Costa de Marfil

Lincoln Financial Field, Filadelfia

20 de junio de 2026

Ecuador vs Curazao

Arrowhead Stadium, Kansas City

25 de junio de 2026

Ecuador vs Alemania

MetLife Stadium, Nueva Jersey

César Huerta con la Selección Mexicana en amistoso contra Ecuador | IMAGO 7
César Huerta con la Selección Mexicana en amistoso contra Ecuador | IMAGO 7

Figura actual: Moisés Caicedo 

El gran referente de la selección ecuatoriana es el mediocampista Moisés Caicedo. El jugador del Chelsea FC se ha convertido en uno de los centrocampistas más destacados del fútbol europeo gracias a su capacidad de recuperación, despliegue físico y liderazgo dentro del terreno de juego. A sus 24 años es considerado el eje del proyecto ecuatoriano y una de las principales esperanzas para alcanzar una actuación histórica en Norteamérica.

Junto a Caicedo destacan nombres como Willian Pacho, Piero Hincapié, Kendry Páez y el experimentado capitán Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección.

Números de Ecuador en Mundiales 

A lo largo de sus cuatro participaciones mundialistas previas, Ecuador ha disputado 13 partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. La Tricolor ha marcado 14 goles y ha recibido la misma cantidad. Su mejor resultado sigue siendo la clasificación a los octavos de final en Alemania 2006, mientras que el máximo goleador ecuatoriano en la historia de los Mundiales es Enner Valencia con seis anotaciones.

Estadística

Registro

Mundiales disputados

5 (incluyendo 2026)

Debut mundialista

2002

Mejor resultado

Octavos de final (2006)

Partidos jugados

13

Victorias

5

Empates

2

Derrotas

6

Goles anotados

14

Goles recibidos

14

Máximo goleador mundialista

Enner Valencia (6)

Ecuador viene de empatar con Estados Unidos | AP

Director Técnico: Sebastián Beccacece

El argentino Sebastián Beccacece asumió el cargo de seleccionador nacional en agosto de 2024 tras la salida de Félix Sánchez. Reconocido por su intensidad táctica y por haber sido colaborador de Jorge Sampaoli en diferentes etapas, Beccacece también dirigió a clubes como Independiente, Racing Club y Elche antes de tomar las riendas de Ecuador.

Desde su llegada, el entrenador logró fortalecer el sistema defensivo ecuatoriano y potenciar a una generación repleta de talento joven. Bajo su dirección, Ecuador finalizó entre los mejores equipos de las eliminatorias sudamericanas y aseguró su clasificación al Mundial mostrando una de las defensas más sólidas del continente. Su reto ahora será conducir a La Tri más allá de los octavos de final y alcanzar la mejor actuación mundialista de su historia.

La generación liderada por Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Enner Valencia llega al Mundial 2026 con la ambición de superar el histórico registro alcanzado hace dos décadas. Con una mezcla de juventud, experiencia y jugadores consolidados en Europa, Ecuador buscará convertirse en una de las selecciones revelación del torneo y demostrar que está preparada para competir de igual a igual con las grandes potencias del fútbol mundial.

Convocados de Ecuador

Jugador

Posición

Equipo actual

Hernán Galíndez

Portero

Huracán

Gonzalo Valle

Portero

LDU Quito

Moisés Ramírez

Portero

Kifisia FC

Willian Pacho

Defensa central

Paris Saint-Germain

Jackson Porozo

Defensa central

Club Tijuana

Joel Ordóñez

Defensa central

Club Brugge

Félix Torres

Defensa central

Internacional

Pervis Estupiñán

Lateral izquierdo

AC Milan

Piero Hincapié

Defensa central / lateral

Arsenal

Ángelo Preciado

Lateral derecho

Atlético Mineiro

Yaimar Medina

Lateral / extremo

Genk

Alan Minda

Extremo

Atlético Mineiro

Denil Castillo

Mediocampista defensivo

Midtjylland

Moisés Caicedo

Mediocampista

Chelsea

Jordy Alcívar

Mediocampista

Independiente del Valle

John Yeboah

Extremo / mediapunta

Venezia

Alan Franco

Mediocampista

Atlético Mineiro

Pedro Vite

Mediocampista ofensivo

Pumas UNAM

Nilson Angulo

Extremo

Sunderland

Kendry Páez

Mediocampista ofensivo

River Plate

Anthony Valencia

Extremo

Royal Antwerp

Gonzalo Plata

Extremo

Flamengo

Enner Valencia

Delantero centro

Pachuca

Jordy Caicedo

Delantero centro

Huracán

Kevin Rodríguez

Delantero

Union Saint-Gilloise

Jeremy Arévalo

Delantero / extremo

VfB Stuttgart

Lo Último
08:45 ¡Todo listo! Estadio Ciudad de México recibe aval de la FIFA
08:37 Noel León hace historia y emula la hazaña de Checo Pérez en F2
08:33 ¡Kenia Os y Peso Pluma se separan! ¿Quedaron peleados?
07:51 Liga MX revela XI ideal sin jugadores del América; Cruz Azul, Chivas y Pumas dominan
07:45 México se impone a Australia con gran jugada de Charlyn Corral
07:30 A 5 días: ¡Perfecto! El 'Gol del Presidente' de Brasil que sentenció la Final en México 1970
02:09 Portada RÉCORD 06 de junio de 2026
01:01 México en las Copas del Mundo: Alemania 2006, la generación de La Volpe que hizo soñar a todo el país
01:00 Estadios y sedes mundialistas: Estadio BC Place (Vancouver)
00:46 Efraín Juárez renunció un día después de la Final ante Cruz Azul