¿Será la sorpresa del Mundial? Ecuador revela su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026

Ecuador ya tiene definidos a los futbolistas que buscarán hacer historia en la Copa del Mundo de 2026. El entrenador argentino Sebastián Beccacece dio a conocer la lista final de 26 jugadores con los que afrontará el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con una generación considerada por muchos como la más talentosa en la historia del país sudamericano, la Tricolor llegará al Mundial con figuras consolidadas en Europa como Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, además de la experiencia de su capitán Enner Valencia.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

Ecuador apuesta por una mezcla de juventud y experiencia

La convocatoria de Beccacece combina futbolistas consolidados en el futbol europeo con jóvenes promesas que han despertado grandes expectativas.

Entre los nombres más destacados aparecen Moisés Caicedo, referente en el mediocampo, así como los defensores Willian Pacho y Piero Hincapié, quienes llegan tras consolidarse en algunas de las ligas más importantes del mundo. En ataque, Enner Valencia volverá a liderar a la selección en lo que será su tercera Copa del Mundo.

Además, la lista cuenta con jóvenes talentos como Kendry Páez, Pedro Vite, Nilson Angulo y John Yeboah, futbolistas llamados a marcar el futuro de la selección ecuatoriana.

Moisés Caicedo en un partido con Chelsea l INSTA: @moises_caicedo55

Un grupo complicado, pero con ilusión mundialista

La selección ecuatoriana quedó ubicada en el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El combinado sudamericano debutará frente a los africanos; posteriormente, se medirá ante Curazao y cerrará la fase de grupos enfrentando a la poderosa escuadra alemana.

Aunque Alemania parte como favorita para quedarse con el sector, Ecuador aparece como uno de los equipos capaces de dar la sorpresa gracias al nivel de sus futbolistas y al sólido proceso que ha construido durante los últimos años. De hecho, la Tricolor clasificó como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica rumbo a la justa mundialista.

Grupo E: Ecuador

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Porteros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez.

Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Joel Ordóñez, Jackson Porozo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán y Yaimar Medina.

Willian Pacho peleando un balón con Hugo Ekitike l AP

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar, Denil Castillo y Kendry Páez.

Delanteros: Enner Valencia, Gonzalo Plata, John Yeboah, Kevin Rodríguez, Alan Minda, Nilson Angulo, Anthony Valencia, Jordy Caicedo y Jeremy Arévalo.

Con una plantilla equilibrada y varias figuras en gran momento, Ecuador buscará superar los Octavos de Final alcanzados en Alemania 2006, la mejor actuación mundialista de su historia.