¡Con carnita asada! Familia de Julián Quiñones celebra en grande su convocatoria mundialista

Tras confirmarse el llamado del delantero para representar al combinado nacional en la máxima justa mundialista, su familia no tardó en armar un festejo fiel al estilo norteño, una buena carnita asada.

Entre el humo del carbón, camisetas de la selección y una alegría desbordante, los seres queridos del atacante celebraron la recompensa a años de sacrificio, disciplina y entrega en las canchas.

Julián Quiñones tra snotar con Al-Qadisiya | x:@ Alqadsiah

"Un sueño cumplido"

El apoyo incondicional de su entorno ha sido clave en la carrera de Quiñones, en este momento cumbre, su esposa compartió el profundo orgullo y la emoción que embarga a la familia ante la noticia.

"De verdad que es un sueño cumplido. Se lo merece y aquí estaremos siempre respaldándolo", expresó emocionada, reflejando el sentir de un círculo cercano que ha sido su pilar en cada etapa de su trayectoria profesional.

Listos para el debut mundialista

El camino de Quiñones hacia la Copa del Mundo se ha consolidado gracias a su regularidad y potencia en el ataque, convirtiéndose en una de las piezas más esperadas por la afición en la lista definitiva.

Julián Quiñones en la llegada de la Selección Mexicana para el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

La celebración, que comenzó inmediatamente después del anuncio oficial, se extendió entre llamadas de felicitación, anécdotas de sus inicios y el firme compromiso de apoyarlo a la distancia.