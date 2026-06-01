Doctor García 'explota' en un episodio de su podcast: "Me cag* el futbol"

En una de las ediciones más recientes del podcast de Farsantes con Gloria, dentro del cual participan Christian Martinoli y Luis García, este último tuvo una reacción bastante fuerte ante un comentario de la gente en la emisión en vivo.

El 'Doctor' aseguró que no se siente obligado a nada por parte de los equipos de los cuales formó parte, pero también agregó un par de declaraciones con un tono mucho más polémico.

Luis García acompañado de Jorge Valdano y Christian Martinoli | INSTAGRAM: @garciaposti

"Me cag* el futbol"

En muchas ocasiones se ha cuestionado al Doctor García acerca del equipo del cual es seguidor en el futbol mexicano, ya que en las transmisiones de TV Azteca ha bromeando al respecto apoyando a Pumas, América o algún otro equipo que viva un buen momento en el torneo que se esté llevando a cabo.

Así fue como en una edición reciente de su podcast, volvieron a preguntarle porqué no apoyó a Pumas en la Gran Final del Clausura 2026, por lo que reaccionó de una manera completamente inesperada.

No le tengo que ir a Pumas, punto final. Jugué y fui un pinch* dios cuando estuve ahí, bicampeón de goleo y campeón, la última Final vs América la ganamos. No tengo la obligación de irle a ninguno de los equipos en los que jugué

Ante esto, Martinoli reía, pero se podía ver un poco de asombro por las palabras de su compañero de transmisión. Unos momentos más tarde, ambos prácticamente coincidieron en algo, vivir con el futbol de manera diaria es algo bastante cansado.

A mí me futbol me cag*, veo una pelota de fútbol y quiero correr para el otro lado, estoy lleno de partidos hasta de mis hijos. No tengo ninguna obligación de irle a los Pumas, no me pagan por eso

“¡No tengo ninguna obligación de irle a los Pumas, a mí el futbol me cag@!” 🗣️🔥



El Doctor se calentó y lanzó contundente mensaje para que ya no lo molesten con lo mismo 💥👀



▶️ Podcast completo: https://t.co/Zy95r3KKqx pic.twitter.com/7lrKwqoKGv — FARSANTES CON GLORIA (@FarsantesG) June 1, 2026

El podcast de las polémicas

Durante las transmisiones en vivo de los episodios del podcast de Farsantes con Gloria, tanto Martinoli como el Doctor García han tenido algunas declaraciones bastante relevantes, aunque muchas de ellas han sido controversiales, pues las anécdotas que han contado responden al tema personal y forman parte de un contenido propio, por lo que no hay quien ejerza sobre ellos llamadas de atención.

Este último comentario de Luis García deja en claro que no tienen un filtro en el programa, mismo en el que incluso han regañado totalmente en vivo a sus trabajadores en el área de producción.