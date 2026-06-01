Selección Mexicana recibe apoyo desde Uganda

A poco menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana recibió una inesperada muestra de apoyo desde África. Los Nansana Dance Kids, uno de los grupos virales más populares de TikTok, publicaron varios videos en los que expresan su entusiasmo por el torneo y su deseo de estar presentes en la inauguración que se realizará en el Estadio Ciudad de México.

El colectivo de bailarines originario de Uganda aprovechó su gran alcance en redes sociales para enviar mensajes de apoyo al Tricolor, que será uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá. Sus publicaciones rápidamente llamaron la atención de miles de aficionados mexicanos.

"Hola México ¿Estás listo para el Mundial? Te apoyamos" y "Hola amigos mexicanos, ¿podemos tener la oportunidad de estar en el Mundial de FIFA en México?", son algunos de los mensajes que acompañan los videos compartidos en su cuenta oficial de TikTok.

Los contenidos muestran a los jóvenes realizando las coreografías que los hicieron famosos a nivel internacional. Además, aparecen ondeando banderas mexicanas y utilizando tablas, cubetas y otros objetos para simular instrumentos musicales mientras siguen canciones en español.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Por qué los Nansana Dance Kids quieren viajar al Mundial de México 2026?

Más allá de demostrar su cariño por México, los integrantes del grupo también aprovecharon sus publicaciones para pedir ayuda a sus seguidores. En varios videos solicitaron apoyo para poder asistir a la ceremonia inaugural del Mundial 2026, programada para celebrarse el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

"¿Alguien puede ayudarnos a estar en el Mundial de FIFA en México?", escribieron en una de las publicaciones que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que respaldan su sueño de viajar al país.

La petición ha generado reacciones positivas entre aficionados mexicanos, quienes reconocen el impacto que los jóvenes han tenido en redes sociales gracias a su creatividad, energía y capacidad para viralizar tendencias musicales y deportivas.

Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

De Uganda al mundo: el fenómeno viral de Nansana Dance Kids

Los Nansana Dance Kids tienen su origen en una pequeña localidad del distrito de Wakiso, en la Región Central de Uganda. Desde 2023 comenzaron a compartir videos en TikTok y poco a poco se convirtieron en un fenómeno internacional gracias a sus originales coreografías y producciones realizadas con recursos limitados.