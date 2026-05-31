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Futbol

¿Cómo le fue a Guillermo Martínez con la Selección Mexicana?

Guillermo Martínez en la llegada a un partido de la Selección Mexicana | IMAGO 7
Guillermo Martínez en la llegada a un partido de la Selección Mexicana | IMAGO 7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 17:01 - 31 mayo 2026
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El delantero de Pumas tuvo minutos en el encuentro ante Australia

Guillermo Martínez fue una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana, sin embargo, Javier Aguirre ha confiado en sus habilidades como delantero centro, especialmente por su estatura. En el amistoso ante Australia, el ‘Memote’ inició como titular.

Guillermo 'Memote' Martínez, jugador de Pumas | IMAGO7

¿Cómo jugó Memote Martínez ante Australia?

Con 45 minutos disputados, Martínez no pudo hacerse presente en el marcador, ya que tuvo un complicado partido frente a una defensa bien plantada. Estadísticamente, el delantero tampoco pudo brillar.

Los pases precisos fueron la mejor estadística del delantero mexicano, con un 80 por ciento de efectividad. No obstante, en su mejor cualidad, el juego aéreo, Martínez quedó a deber.

‘Memote’ pudo ganar un solo balón en el juego aéreo, de cuatro disputados, lo que representa un 25 por ciento. Cabe recordar que Martínez es especialista en jugar como una especie de poste, por lo que será importante para Javier Aguirre en algunos planteamientos.

Guillermo Martínez y su festejo tras anotar ante Ghana l IMAGO7

Confianza previo al Mundial

A pesar de no tener su mejor partido, ‘Memote’ recibe confianza y minutos del ‘Vasco’, con pocos días para que la Copa del Mundo comience. El artillero de Pumas podría ser el recambio perfecto para el Tri.

Con Pumas fue importante para sacar puntos de algunos partidos, y su baja fue notable en la Liguilla, pues Juninho y Robert Morales tuvieron que desgastarse al máximo para disputar los encuentros.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7
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