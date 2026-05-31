¿Guillermo Ochoa será titular en el Mundial? Javier Aguirre asegura que todos los convocados pueden jugar

La disputa por la portería de la Selección Mexicana sigue siendo uno de los temas más comentados rumbo a la Copa del Mundo 2026. En esta ocasión, Javier Aguirre dejó clara su postura sobre el papel que tendrá Guillermo Ochoa dentro del equipo nacional.

El histórico guardameta mexicano mantiene vivo el objetivo de disputar su sexta Copa del Mundo, una marca que lo colocaría entre los futbolistas más destacados en la historia de los Mundiales. Sin embargo, además de formar parte de la lista final, Ochoa también aspira a quedarse con la titularidad bajo los tres postes.

Su regreso ha generado debate entre aficionados y especialistas, principalmente porque Raúl Rangel atraviesa un buen momento futbolístico. El arquero de Chivas ha mostrado regularidad y ha levantado la mano para convertirse en una de las principales opciones de Javier Aguirre de cara al debut mundialista.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | IMAGO7

Aguirre no garantiza titulares en la Selección Mexicana

Tras el partido amistoso ante Australia, Javier Aguirre fue cuestionado sobre las posibilidades de Guillermo Ochoa para arrancar como titular en la Copa del Mundo. El estratega nacional dejó en claro que ningún futbolista tiene asegurado su lugar y que todos los convocados cuentan con las mismas oportunidades de jugar.

"Los 26 que están en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, son elegibles, es una selección. No son 11 titulares y 15 suplentes, esto yo lo tengo clarísimo desde el primer día, puede jugar cualquiera", declaró Aguirre en conferencia de prensa.

Guillermo Ochoa, portero mexicano | MEXSPORT

Las palabras del entrenador cobran especial relevancia después de que Guillermo Ochoa disputó el segundo tiempo del encuentro frente al conjunto australiano. Su participación fue vista como una muestra de confianza por parte del cuerpo técnico, que continúa evaluando las mejores opciones para conformar el once inicial.

¿Quién tiene mejores números para ser titular?

La competencia en la portería mexicana se mantiene completamente abierta. Mientras Guillermo Ochoa aporta experiencia, liderazgo y un amplio recorrido en escenarios internacionales, Raúl Rangel llega respaldado por su presente futbolístico y por el nivel mostrado tanto en la Liga MX como con el Tricolor.