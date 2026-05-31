¡Listos para el Mundial! Estados Unidos vence a Senegal

Estados Unidos consiguió una valiosa victoria por 3-2 sobre Senegal en un intenso partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ mostró contundencia ofensiva durante gran parte del encuentro y supo resistir la reacción africana para quedarse con el triunfo.

¿Quiénes anotaron?

El equipo estadounidense tomó ventaja muy temprano en el compromiso. Apenas al minuto 7, Sergiño Dest se incorporó al ataque y aprovechó un preciso centro desde la banda derecha para aparecer dentro del área y definir con categoría, enviando el balón al fondo de las redes para el 1-0.

Estados Unidos mantuvo el control del partido y continuó generando peligro sobre la portería senegalesa. La insistencia rindió frutos al minuto 20, cuando Christian Pulisic culminó una buena jugada ofensiva para ampliar la ventaja y colocar el marcador 2-0, desatando la celebración de la afición local.

Sergiño Dest con Estados Unidos l X:USMNT

Con el marcador adverso, Senegal adelantó líneas y comenzó a generar oportunidades de peligro. Su esfuerzo encontró recompensa al minuto 43, cuando Sadio Mané apareció para descontar y devolver la esperanza a los africanos antes de que concluyera la primera mitad. El gol dejó el marcador 2-1 al descanso.

En la segunda parte, el encuentro mantuvo un ritmo dinámico, con ambos equipos buscando el arco rival. Estados Unidos recuperó el control de las acciones y encontró nuevamente la recompensa gracias a Folarin Balogun, quien al recibir el balón dentro del área sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo para firmar uno de los mejores goles de la noche y poner el 3-1.

Pulisic con Estados Unidos l X:USMNT

Cuando parecía que el partido estaba definido, Senegal volvió a meterse en la pelea. Una desatención de la zaga estadounidense fue aprovechada por Sadio Mané, quien no perdonó frente al arco y marcó su segundo gol de la noche para acercar a su selección con el 3-2 definitivo.

Los minutos finales estuvieron cargados de tensión, ya que los africanos buscaron el empate mientras Estados Unidos trató de conservar la ventaja. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico estadounidense mostró orden defensivo en los instantes decisivos para evitar mayores sobresaltos y asegurar el resultado.

Victoria de Estados Unidos sobre Senegal l X:USMNT

Zendejas tuvo minutos