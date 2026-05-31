Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Listos para el Mundial! Estados Unidos vence a Senegal

Estados Unidos vence a Senegal previo al Mundial 2026 l X:USMNT
Ramiro Pérez Vásquez 16:08 - 31 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Alejandro Zendejas entró en los minutos finales del encuentro

Estados Unidos consiguió una valiosa victoria por 3-2 sobre Senegal en un intenso partido amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto de las ‘Barras y las Estrellas’ mostró contundencia ofensiva durante gran parte del encuentro y supo resistir la reacción africana para quedarse con el triunfo.

¿Quiénes anotaron?

El equipo estadounidense tomó ventaja muy temprano en el compromiso. Apenas al minuto 7, Sergiño Dest se incorporó al ataque y aprovechó un preciso centro desde la banda derecha para aparecer dentro del área y definir con categoría, enviando el balón al fondo de las redes para el 1-0.

Estados Unidos mantuvo el control del partido y continuó generando peligro sobre la portería senegalesa. La insistencia rindió frutos al minuto 20, cuando Christian Pulisic culminó una buena jugada ofensiva para ampliar la ventaja y colocar el marcador 2-0, desatando la celebración de la afición local.

Sergiño Dest con Estados Unidos l X:USMNT

Con el marcador adverso, Senegal adelantó líneas y comenzó a generar oportunidades de peligro. Su esfuerzo encontró recompensa al minuto 43, cuando Sadio Mané apareció para descontar y devolver la esperanza a los africanos antes de que concluyera la primera mitad. El gol dejó el marcador 2-1 al descanso.

En la segunda parte, el encuentro mantuvo un ritmo dinámico, con ambos equipos buscando el arco rival. Estados Unidos recuperó el control de las acciones y encontró nuevamente la recompensa gracias a Folarin Balogun, quien al recibir el balón dentro del área sacó un potente disparo que se incrustó en el ángulo para firmar uno de los mejores goles de la noche y poner el 3-1.

Pulisic con Estados Unidos l X:USMNT

Cuando parecía que el partido estaba definido, Senegal volvió a meterse en la pelea. Una desatención de la zaga estadounidense fue aprovechada por Sadio Mané, quien no perdonó frente al arco y marcó su segundo gol de la noche para acercar a su selección con el 3-2 definitivo.

Los minutos finales estuvieron cargados de tensión, ya que los africanos buscaron el empate mientras Estados Unidos trató de conservar la ventaja. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico estadounidense mostró orden defensivo en los instantes decisivos para evitar mayores sobresaltos y asegurar el resultado.

Victoria de Estados Unidos sobre Senegal l X:USMNT

Zendejas tuvo minutos

En la recta final del encuentro también tuvo participación Alejandro Zendejas, quien ingresó de cambio para aportar frescura en el sector ofensivo y ayudar a administrar la ventaja. Con este triunfo, Estados Unidos continúa afinando detalles de cara al Mundial de 2026, mientras que Senegal dejó buenas sensaciones pese a la derrota gracias a la destacada actuación de Sadio Mané.

Lo Último
18:22 ¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe
18:18 ¡Inédito! Jugador es atropellado por el carrito de las emergencias en pleno partido
18:16 Selección Mexicana recibe apoyo desde Uganda
17:54 "Estamos devastados": Jesse Marsch manda emotivo mensaje a Marcelo Flores tras lesión de ligamento cruzado
17:48 Los jugadores de Chivas que más aumentaron su precio rumbo al Mundial
17:47 ¡Oleada Escarlata! Afición protagoniza un hervidero de celebración en desfile del Toluca
17:13 “Estuve en la luna”: ídolo del América revela impactante historia que vivió
17:07 Luis Enrique desata la euforia en París: entre la gloria del PSG y el caos ciudadano
17:02 ¿Qué día y a qué hora termina el Hot Sale 2026? Esto debes saber
17:01 ¿Cómo le fue a Guillermo Martínez con la Selección Mexicana?