¡Orgullo Águila en el Mundial! América celebra la convocatoria de Alejandro Zendejas con Estados Unidos

Doblemente Águila. Alejandro Zendejas consiguió meterse en la convocatoria final con los Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, un hecho que celebraron en el Club América. El jugador de Las Águilas fue uno de los mejores calificados de su equipo, con grandes rendimientos a lo largo del Clausura 2026, algo más que merecido.

“El momento es ahora”

A través de sus redes sociales. El América celebró la convocatoria de Alejandro Zendejas; el mexicoamericano, que en su momento pudo jugar con México, tendrá su primera experiencia mundialista con la Selección de las Barras y las Estrellas.

¡Alejandro Zendejas convocado para la Copa Mundial 2026! 👏



Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio.



¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora. 🫡#GrandezaMundialista pic.twitter.com/I1uCKxmiQf — Club América (@ClubAmerica) May 26, 2026

Mauricio Pochettino presentó su lista oficial de 26 jugadores para la Copa del Mundo con la sorpresa de tener a Alejandro Zendejas en una Selección que no solo será coanfitriona con México y Canadá, sino con la posibilidad de poder sorprender al mundo del futbol con grandes actuaciones.

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT

Un premio a sus grandes actuaciones

Alejandro Zendejas no fue convocado por el “Tata” Martino para disputar el Mundial de 2022 con el Tri, algo que generó muchas polémicas debido al gran rendimiento que venía presentando el jugador del América, pero el futbol siempre da 2.ª oportunidades y en lugares que muchas veces uno no espera.

Cuatro años después, con actuaciones formidables con Las Águilas, un tricampeonato histórico en Liga MX con los de Coapa, le llevaron para llenarle el ojo al entrenador del PSG para llevarlo al Mundial con Estados Unidos.

A pesar de las lesiones en los últimos torneos, Zendejas, cada vez que aparecía en el terreno de juego, era para marcar diferencia, ya sea como titular o desde la banca. Pochettino tiene un gran revulsivo en la banca o un jugador que puede marcar la diferencia en un grupo integrado por Paraguay, Australia y Turquía. ¿El gran debut? El 11 de junio en el SoFi Stadium, el que curiosamente suele ser la casa de la Selección Mexicana cuando va a tierras americanas. Qué gran historia.